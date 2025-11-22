Anche il mondo del calcio ricorda Ornella Vanoni, scomparsa ieri all’età di 91 anni. Tifosa del Milan, il club rossonero le rende omaggio, seguito dai rivali dell’Inter. I messaggi social dei due club

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni (scomparsa ieri sera all’età di 91 anni in seguito a un malore nella sua casa del capoluogo lombardo) è stata una delle protagoniste più riconoscibili dello spettacolo italiano. Cantante, attrice e volto televisivo, ha attraversato diverse epoche culturali rimanendo sempre fedele al suo stile e alla sua capacità comunicativa. Considerata una delle interpreti più importanti della musica leggera, ha costruito una carriera lunghissima, iniziata nel 1956 e proseguita senza sosta fino ai suoi ultimi giorni. Anche il mondo del calcio però l’ha voluta ricordare, a partire dal Milan, club per il quale simpatizzava, fino all’Inter.

Milan e Inter omaggiano Ornella Vanoni

La morte di Ornella Vanoni è avvenuta a ridosso del derby di Milano. Vanoni, profondamente legata alla città, era da sempre una sostenitrice del Milan, pur avendo mostrato recentemente una simpatia particolare per l’attaccante interista Ange-Yoan Bonny. In un’intervista aveva ricordato: “Andai a San Siro da ragazza, giocava il Milan e ho cominciato a tifare per i rossoneri”.

Negli ultimi mesi, però, si era affezionata al giovane attaccante francese dell’Inter, il 22enne Bonny, che ad agosto aveva raccontato di essere rimasto affascinato dalla voce della cantante dopo averla ascoltata a casa del suo agente, ritrovandovi echi delle sonorità francesi, del soul e del jazz prediletti da sua madre. Bonny aveva anche indicato “L’appuntamento” come la canzone che più amava: “Quando l’ascolto, sento qualcosa di magico. È come segnare un gol”. Vanoni aveva risposto attraverso lo stesso quotidiano: “Caro Bonny è un grande onore per me quello che hai detto Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare a San Siro”.

L’Inter le ha dedicato un omaggio sui social citando una strofa de “L’appuntamento”: “Amore, fai presto, io non resisto, se tu non arrivi, non esisto”. Il club ha aggiunto: “Ascoltare una canzone d’amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato”, ricordando come “Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri”. Anche il Milan ha espresso grande vicinanza: l’allenatore Massimiliano Allegri l’ha descritta come “una donna meravigliosa, ironica, simpatica”, oltre che milanista. In una nota ufficiale, la società rossonera ha scritto: “Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore”, aggiungendo che “tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene”.

Attilio Fontana: “Vanoni era una grandissima, con una voce eccezionale”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricordato così l’artista: “Ornella Vanoni è stata una grandissima, una delle persone che nel campo della musica ha saputo veramente influenzare e informare il nostro Paese. È stata una delle grandi con Mina, con queste voci eccezionali. Era brava, bella, affascinante, sapeva sempre dire la cosa giusta. Io me la ricordo una sera a Forte dei Marmi, che cantò tutta la serata. Fu una serata veramente eccezionale”. Le sue parole sono state pronunciate a margine del convegno “Olimpiadi invernali 2026, i Giochi di Milano” all’Acquario civico della città.