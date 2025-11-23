Florentino Pérez non fa sconti a nessuno. Il presidente del Real Madrid è tornato a parlare con toni duri della situazione arbitrale in Spagna, tema tornato centrale con il cosiddetto caso Negreira. Duro anche l’attacco al Barcellona.

Florentino Pérez è tornato a parlare con toni duri della situazione arbitrale in Spagna, tema tornato centrale con il caso Negreira. Ecco un estratto delle sue parole.

Perez al veleno contro il Barcellona: le sue parole!

Così Florentino Perez: “Non è normale che il Barcellona abbia versato oltre 8 milioni di euro al vicepresidente degli arbitri per almeno 17 anni, indipendentemente dal motivo”, ha affermato davanti ai soci rappresentanti.

Pérez ha ribadito più volte il concetto, sottolineando l’importanza del ruolo ricoperto da Enríquez Negreira: “Era il vicepresidente della commissione arbitrale, figura chiave nel sistema. Gestiva promozioni e retrocessioni degli arbitri. E tutto ciò coincide, guarda caso, con il periodo dei migliori successi sportivi del Barcellona”.

Il presidente del Real Madrid: le parole verso Fran Soto

Il numero uno del Real Madrid ha ricordato che il suo club è l’unico ad essersi costituito parte civile nel procedimento: “Quattro presidenti hanno mantenuto per 17 anni pagamenti milionari al vicepresidente degli arbitri”, ha denunciato. Poi l’attacco diretto al capo del CTA: “Fran Soto invita a dimenticare il caso Negreira. Ma chi dovrebbe farlo, esattamente?”.

Per Pérez la questione è tutt’altro che archiviata: “Gran parte degli arbitri coinvolti è ancora in attività, quindi non può operare con piena neutralità». Ha citato anche un episodio recente: «Alla vigilia della finale di Coppa, l’arbitro designato ha dichiarato che avrebbero preso misure contro il nostro club. Doveva essere rimosso, ma non è accaduto”.

Critiche anche a Tebas: ecco cosa ha detto

Non sono mancate critiche al presidente della Liga, Javier Tebas: “L’evento NFL è stato impeccabile. Non ha nulla a che vedere con la partita di Miami, imposta senza il sostegno dei club, dei giocatori o della UEFA. Un’altra iniziativa fallita, senza trasparenza sui ricavi”.

Il presidente del Real ha poi esteso le accuse ai media e agli organismi calcistici: “Non è normale che parte del budget della Liga finisca ai media. Alcune testate sono nate solo per danneggiare il Real Madrid, come Relevo”. Infine, ha denunciato l’assenza di chiarezza: “Il presidente della Liga si è rifiutato di darci informazioni”.

Pérez ha chiuso con una riflessione sul livello arbitrale: “In Spagna la qualità dell’arbitraggio non è normale. È vergognoso che la FIFA, su 35 arbitri scelti per il Mondiale per Club, non ne abbia selezionato neppure uno spagnolo”.