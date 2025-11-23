Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro l’Atalanta ha risposto così ad Aurelio De Laurentiis. Ecco le parole del presidente partenopeo e la replica del tecnico salentino.

Botta e risposta tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Dopo la vittoria del Napoli sull’Atalanta, De Laurentiis ha scritto su X: “Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni”. Conte, a questo messaggio, h risposto così.

Napoli, Conte risponde a De Laurentiis!

Queste le parole di Antonio Conte a DAZN su quanto dichiarato da Aurelio De Laurentiis: “Non c’era bisogno di riprendermi la squadra perché la squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me, così come io starò sempre con loro. Abbiamo un rapporto molto stretto e forte. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta, che non ha maschere. Non riesco a mettere maschere e questo credo non piaccia a tanti. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare.

Nell’onestà, nella schiettezza, nella veridicità dei fatti e dei rapporti che ho coi ragazzi, sanno che mai nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Potranno succedere tante cose, ma il rapporto con la squadra sarà sempre molto forte. Dopo Bologna mi sono preso la responsabilità perché ho detto che forse non sto riuscendo a tirare fuori il meglio da questi ragazzi, me la sono presa io la responsabilità. Adesso stiamo facendo di necessità virtù”.

Napoli-Atalanta, Neres e Lang esaltano Conte