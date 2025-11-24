Serie A, il Como travolge il Torino con un pokerissimo. Pari tra Sassuolo e Pisa

Si è conclusa da poco la 12a giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi: Torino-Como e Sassuolo-Pisa. Lariani vittoriosi all’Olimpico per 5-1, neroverdi e nerazzurri che hanno dato vita a uno spettacolare 2-2.

Tre punti per la formazione di Cesc Fabregas, un punto a testa per Fabio Grosso e Alberto Gilardino: entrambi i primi tempi sono terminati con il punteggio di 1-1 con il Como che si è scatenato nella seconda frazione di gioco e con Thorstvedt che ha negato la vittoria al Pisa in pieno recupero.

Il Como travolge 5-1 il Torino in Serie A

La gioventù del Como continua a confermarsi in Serie A: la squadra del presidente Suwarso non perde da ben undici partite tra campionato e Coppa Italia. Dopo un primo tempo terminato in parità, al gol di Addai ha risposto il rigore di Vlasic, i lariani si sono scatenati nella seconda frazione di gioco. Raddoppio di Addai, primi gol in campionato per Jacobo Ramon e Baturina intervallati dalla rete di Nico Paz tornato a segnare dopo un mese di astinenza. I tifosi del Torino hanno fischiato duramente i granata dopo lo scempio visto all’Olimpico ironizzando al giro palla dei ragazzi di Fabregas con il più classico degli “Olé”.

Il Pisa si fa rimontare in pieno recupero: 2-2 col Sassuolo

Gol, emozioni e spettacolo al Mapei Stadium: due gol per tempo fra Sassuolo e Pisa che tornano a casa con un punto a testa. Due volte in vantaggio gli ospiti, in entrambe le occasioni raggiunti dai padroni di casa. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri passano a condurre grazie al rigore di Nzola al 4′. Poi vengono immediatamente raggiunti da Matic dopo due minuti. Nella ripresa nuovo vantaggio con Meister rovinato dalla rete di Thorstvedt al minuto 95. Rimandato l’appuntamento con la vittoria fuori casa per il club del presidente Corrado.