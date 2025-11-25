Sono passati 5 anni dalla morte di Diego Armando Maradona: il 25 novembre 2020 il personaggio più iconico di sempre del calcio argentino e forse mondiale ci lasciava. A distanza di tanto tempo ci sono ancora diversi aspetti che fanno discutere riguardo ai suoi ultimi giorni

Sono già trascorsi cinque anni da quel giorno in cui, il 25 novembre 2020, l’Argentina e il mondo intero si fermava di fronte alla morte di Diego Armando Maradona. A distanza di così tanto tempo però non è ancora stata fatta luce in tutti i suoi aspetti sulla sua dipartita. L’ex stella del Napoli era stato dimesso dopo un intervento per un ematoma subdurale alla testa ed era seguito in un regime di assistenza domiciliare, che secondo alcune ricostruzioni non era quello più indicato dagli standard necessari per un paziente nelle sue condizioni.

La verità sulla morte di Maradona: cosa sappiamo

Dal 25 novembre 2020 a oggi sono passati cinque anni e la vicenda giudiziaria che ruota attorno alla morte di Diego Armando Maradona si prepara ad aprire un nuovo capitolo. Il Tribunal Oral en lo Criminal N°7 di San Isidro ha infatti stabilito che il nuovo processo prenderà il via il 17 marzo 2026. La decisione arriva dopo l’annullamento del primo dibattimento, reso irregolare dal comportamento della giudice Julieta Makintach, poi rimossa definitivamente dalla magistratura per aver partecipato come protagonista a un documentario dedicato al caso, compromettendo così la sua imparzialità.

A processo andranno otto professionisti che, all’epoca, erano incaricati dell’assistenza dell’ex campione: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz, gli infermieri Ricardo Almirón e Gisela Madrid, i medici Nancy Forlini e Pedro Pablo Di Spagna, e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni. Secondo l’impianto accusatorio, pur non volendo provocare la morte di Maradona, c’è da capire se abbiano agito con consapevolezza del rischio, omettendo interventi essenziali a garantire la sua sicurezza. In caso di condanna, le pene previste variano dagli 8 ai 25 anni.

Il ricordo del Boca Juniors per la morte di Maradona:

Para darme un rinconcito en sus altares 🔟 ♾️ pic.twitter.com/ZvkMNBluQy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2025

I misteri intorno alla morte di Maradona: cosa è emerso

Il processo dovrà ripartire interamente da zero, anche se le prove raccolte in precedenza rimarranno valide. Il nuovo collegio giudicante sarà composto dai magistrati Alberto Gaig, Alberto Ortolani e Pablo Rolón. Prima dell’avvio ufficiale, si terrà un’udienza preliminare per definire quali saranno le prove ammesse e la lista definitiva dei testimoni. A partire dalla data fissata, tutti coloro che avevano già fornito la loro deposizione dovranno ripeterla, incluse le figlie di Maradona e i membri dell’équipe sanitaria.

Secondo la Procura, la gestione dell’assistenza domiciliare del Pibe de Oro fu caotica, superficiale e pericolosamente inadeguata. La mancanza di protocolli chiari e di controlli accurati avrebbe creato un contesto definito «temerario», nel quale non furono adottate nemmeno le misure più elementari per salvaguardare la vita dell’ex fuoriclasse. Il nuovo processo dovrà chiarire se una gestione più attenta e professionale avrebbe potuto evitare quel tragico epilogo.