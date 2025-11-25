Bodo-Juve, città ricoperta di neve: le previsioni meteo per stasera

Quinta giornata della Phase League della Champions con la Juventus di Luciano Spalletti che sarà impegnata questa sera sul campo dei norvegesi con l’obiettivo di trovare la prima vittoria europea dopo tre pareggi e una sconfitta maturati nelle prime quattro partite. Preoccupa il meteo con la città invasa dalla neve.

I bianconeri affronteranno diversi problemi nel Circolo Polare Artico: clima ostile, temperature sotto lo zero e campo sintetico invaso dalla neve. Una situazione estrema che può rappresentare un piccolo vantaggio per i padroni di casa. Roma in Conference e Lazio in Europa League ne sanno già qualcosa. L’obiettivo della squadra di Spalletti è provare a emulare la Primavera, vittoriosa nel primo pomeriggio di oggi!

La neve e il gelo non preoccupano Spalletti

Durante la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è stato preso di mira da alcuni giornalisti locali: “Con me ce l’hai dura perché sono stato sei anni in Russia, con questo sorriso che esercita sicurezza per me ce l’hai dura. Ci ho già vissuto un bel po’, in Russia vanno tutti a fare gli allenatori e vengono via dopo tre mesi. Io ci sono stato cinque anni e mi ci è nata anche una figlia perché mi piaceva, per cui trovi duro”. Le avverse condizioni metereologiche non spaventano l’ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo che ha allenato nell’Est Europa dal 2009 al 2014.

Youth League sospesa, la Juve U20 vince 6-2

Prima vittoria in UEFA Youth League per l’U20 che supera nettamente il Bodo/Glimt ⚪️⚫️ Bravi, ragazzi! 👏🏻 — JuventusFC (@juventusfc) November 25, 2025



Prima vittoria in Youth League per la Juventus Under 20 di Simone Padoin, che ha superato con il punteggio tennistico di 2-6 i pari età del Bodo/Glimt in Norvegia. Il meteo è stato un problema anche per i giovani bianconeri nonostante il campo sintetico riscaldato: il match è stato sospeso per 20 minuti a causa della neve. Ma questo non ha impedito alla Vecchia Signora di portare i primi punti a casa. Doppietta di Ivan Lopez, a segno Vallana, Sosna e Durmisi più un autogol del portiere Sjong nelle sei marcature juventine.

Meteo Bodo/Glimt-Juve: neve in tutta la città

Dalle 19:00 alle 22:00, orario locale, le previsioni del meteo evidenziano probabilità del 35% di precipitazioni e neve con le temperature che oscillano tra i -4 e i 3 gradi, mentre il vento raggiunge i 30 km/h e con l’umidità che si aggira intorno all’80%. La formazione giallonera ha conquistato soltanto 2 punti in Champions e fino a questo momento non ha mai vinto in casa: pareggio per 2-2 col Tottenham e sconfitta di misura in inferiorità numerica con il Monaco.