Como, la qualità del calcio di Fabregas: 5 gol e 4 assist con gli under 22

La goleada del Como per 5-1 sul Torino non è soltanto un successo di squadra: è la vittoria della filosofia di Cesc Fabregas, che ha puntato con coraggio su una rosa molto giovane.

La goleada del Como per 5-1 sul Torino non è soltanto un successo di squadra: è la vittoria della filosofia di Cesc Fabregas, che ha puntato con coraggio su una rosa molto giovane e ha dato fiducia ai talenti under 22. Tutti e cinque i gol del Como nel match sono infatti arrivati da giocatori giovani: Jayden Addai (20 anni) ha firmato una doppietta, Jacobo Ramón (20) ha segnato di testa, Nico Paz (21) ha fatto il quarto e Martin Baturina (22) ha chiuso la goleada.

Como, gol e assist: che apporto dei giovanissimi di Fabregas

Gol ma anche assist. Il 5-1 con cui il Como ha battuto il Torino, infatti, è arrivato con 6 calciatori under 22 in campo. Maximo Perrone, 22 anni, ha fornito 2 assist; Martin Baturina, stessa età, ha siglato una rete. Nico Paz, che è andato anche a segno, ha 21 anni. Gol anche per il 20enne Jacobo Ramon. Due assist per il 20enne Jesus Rodriguez, doppietta per il 20enne Jayden Addai.

Questa scelta di Fabregas è ancora più significativa se pensiamo alle sue parole in conferenza stampa: ha parlato con orgoglio della sua squadra e della direzione giovane che vuole imprimere al Como, pur riconoscendo che “a volte ti faranno perdere partite, ma è il prezzo della crescita”. Il risultato contro il Torino, però, dimostra quanto questa strategia possa pagare: una prestazione perfetta, autoritaria, e soprattutto piena di energia giovane.

La vittoria proietta il Como in alto in classifica (sesto posto dopo 12 giornate), alimentando sogni ambiziosi di Europa. Fabregas sta costruendo qualcosa di speciale: non solo un’ottima squadra, ma un gruppo con futuro. Dando spazio ai talenti under 22, il suo Como non sembra solo una sorpresa del campionato, ma un progetto vero e duraturo.

Il Como travolge 5-1 il Torino

La gioventù del Como continua a confermarsi in Serie A: la squadra del presidente Suwarso non perde da ben undici partite tra campionato e Coppa Italia. Dopo un primo tempo terminato in parità, al gol di Addai ha risposto il rigore di Vlasic, i lariani si sono scatenati nella seconda frazione di gioco. Raddoppio di Addai, primi gol in campionato per Jacobo Ramon e Baturina intervallati dalla rete di Nico Paz tornato a segnare dopo un mese di astinenza. I tifosi del Torino hanno fischiato duramente i granata dopo lo scempio visto all’Olimpico ironizzando al giro palla dei ragazzi di Fabregas con il più classico degli “Olé”.

