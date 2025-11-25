In caso di Mondiale 2026 l’Italia sarà in quarta fascia: cosa significa

Ora è ufficiale: il massimo organo mondiale del calcio, la FIFA, rende note le procedure per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026, dalle quali emerge che l’Italia, in caso di qualificazione, sarà inserita in quarta fascia. Cosa comporta e quali avversarie potrebbero incontrare gli azzurri in caso di qualificazione

La FIFA, tramite i suoi canali ufficiali, ha reso note le modalità del sorteggio per il Mondiale 2026, la prima edizione a 48 squadre che si svolgerà fra Stati Uniti, Canada e Messico. L’evento avrà luogo venerdì 5 dicembre presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC. Il giorno successivo, sabato 6 dicembre, sarà diffuso il calendario aggiornato delle partite, con la definizione degli stadi che ospiteranno ogni incontro e dei relativi orari di inizio. L’Italia? In caso di qualificazione sarà in quarta fascia: ecco cosa può comportare.

Italia in quarta fascia al Mondiale: cosa comporta

Per l’Italia, l’eventuale qualificazione significherebbe finire in quarta fascia. Il regolamento stabilisce infatti che le tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – siano inserite di diritto nella prima fascia. Le altre 39 squadre già ammesse al torneo verranno poi distribuite in quattro fasce da 12, in base al ranking FIFA/Coca-Cola aggiornato al 19 novembre 2025. A completare la quarta fascia saranno anche le due squadre provenienti dagli spareggi intercontinentali e le quattro uscite dai playoff europei.

Nella fascia 1, Canada, Messico e Stati Uniti saranno contraddistinti da palline di colori differenti e, una volta estratti, verranno collocati nelle posizioni già assegnate dal calendario del 4 febbraio 2024: il Messico in A1 (pallina verde), il Canada in B1 (pallina rossa) e gli Stati Uniti in D1 (pallina blu). Le altre nove squadre della prima fascia saranno invece rappresentate da palline dello stesso colore e verranno automaticamente posizionate al numero 1 del gruppo in cui saranno sorteggiate.

Per mantenere un equilibrio competitivo, il calendario è stato organizzato prevedendo due percorsi distinti verso le semifinali. Le quattro nazionali meglio posizionate nel ranking FIFA devono rispettare specifici vincoli: la prima classificata (Spagna) e la seconda (Argentina) verranno collocate in due percorsi opposti, e lo stesso criterio verrà seguito per la terza (Francia) e la quarta (Inghilterra). In questo modo, qualora tutte chiudessero i rispettivi gironi al primo posto, potrebbero incrociarsi soltanto in un’eventuale semifinale.

Le quattro fasce dei Mondiali 2026 e chi può affrontare l’Italia

Ecco di seguito le quattro fasce per il sorteggio dei Mondiali 2026 con le squadre già qualificate e quelle che ancora mancano all’appello:

Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Spareggio europeo A, B, C e D, Torneo di spareggio FIFA 1 e 2