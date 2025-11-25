Kaio Jorge, l’ex Juve risorge: il patto per gli assist costa caro 

21 gol e 8 assistt in 32 presenze: nel campionato brasiliano l’ex Juventus Kaio Jorge sembra essere esploso dopo le incertezze nei primi anni in Europa. Il segreto? Un particolare – e costoso – accordo fatto con i compagni di squadra…

Chi si ricorda delle alte aspettative che c’erano su Kaio Jorge, talento brasiliano acquistato dalla Juventus nel 2021 dal Santos e passato prima fra le fila della Next Gen e poi per un prestito al Frosinone di Di Francesco? In Italia l’attaccante ha alternato luci e ombre senza riuscire ad imporsi, lasciando il nostro Paese solamente tre stagioni dopo l’arrivo, nel 2024, a soli 22 anni, per fare ritorno a casa. A puntare su di lui è stato il Cruzeiro, che ora si gode il suo alto rendimento. Il segreto? Potrebbe risiedere in un patto decisamente particolare fatto con i compagni di squadra per invogliarli ad aiutarlo a migliorare le proprie statistiche. Un patto decisamente costoso…

L’esplosione dell’ex Juve Kaio Jorge: paga gli assist

Kaio Jorge, centravanti del Cruzeiro, ha rivelato che versa 3.000 reais (ovvero circa 500 euro) a ogni compagno di squadra che gli fa un assist. Un metodo un po’ costoso ma efficace visto che ora il brasiliano, dall’alto dei suoi 21 gol, punta a vincere la classifica dei marcatori nel campionato brasiliano.

Kaio Jorge insomma potrebbe aver trovato la soluzione per migliorare le statistiche di realizzazione degli attaccanti, a condizione di avere soldi da perdere. A 23 anni, Kaio Jorge si è rilanciato nel Cruzeiro di Leonardo Jardim, l’allenatore che ha lanciato Kylian Mbappé a Monaco. Una trovata che gli è valsa la prima chiamata in Nazionale dal ct Carlo Ancelotti, che lo ha voluto con sé nella Seleçao il 5 settembre contro il Cile (3-0).

Kaio Jorge spiega perché paga gli assist: le sue parole

Queste le parole di Kaio Jorge sul compagno di squadra Kairi Da Silva, terzino sinistro del Cruzeiro che gli ha fatto un assist in uno dei due gol realizzati dall’ex Juventus: “Dopo la sfida alla Juventude (finita 3-3), ho fatto un bonifico a Kairi, subito dopo la partita. Lo faccio per realizzare un sogno e alla fine non mi costa caro”, ha aggiunto senza dire altrodopo la sua nuova doppietta contro il Corinthians (3-0).

Evidentemente Kaio Jorge ha pensato che possa essere un investimento utile per il rilancio della sua carriera: facendo due conti però, se ha avuto questa abitudine per ognuno dei suoi gol, economicamente non è stato un esborso da poco!