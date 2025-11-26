Stasera l’Inter affronterà l’Atletico Madrid al Metropolitano nella 5^ giornata della Champions League 2025. C’è una curiosità particolare sul pullman dei nerazzurri. Atmosfera già calda fuori dallo stadio.

In vista della gara contro l’Atletico Madrid, il pullman dell’Inter è partito dal Metropolitano per andare a recuperare la squadra e riportarla allo stadio, così come documentato dal video girato dal nostro Tancredi Palmeri, inviato sul posto. Una sfida dal clima caldo che si può già misurare all’esterno dallo stadio, numerose le immagini che sono già disponibili sui nostri social dell’esterno del Metropolitano. Una gara caldissima con i nerazzurri che vorranno riscattare il ko della formazione primavera andata sconfitta 4-1 in Youth League proprio contro i Colchoneros. Una gara che in caso di vittoria potrebbe vedere i nerazzurri avvicinarsi di molto alla qualificazione agli ottavi di Champions League.

Atletico Madrid-Inter, la gara si avvicina

Alle 21.00 scenderanno in campo Atletico Madrid e Inter al Metropolitano, un match interessantissimo che vedrà i nerazzurri alla ricerca della quinta vittoria su 5 in questa Champions League. I ragazzi di Chivu hanno fino ad ora fatto percorso netto e voglio confermarsi anche nella tana dell’Atletico Madrid, dove i Colchoneros hanno sempre vinto in questa Champions, perdendo 2 volte su 2 in trasferta. Sono 8 le gare consecutive con vittoria per la Banda Simeone in casa. Un match quindi complicato per l’Inter che potrebbe anche effettuare un leggero turnover in vista del match. Una sfida da non sottovalutare in un ambiente caldissimo come quello del Metropolitano. Il pullman dei nerazzurri ha raggiunto la squadra partendo proprio dallo stadio dell’Atletico:

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni

Queste le scelte ufficiali dei due tecnici in vista del match di questa sera:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. All. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; C.Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu

Un match non semplice per l’Inter che dovrà affrontare la gara in un ambiente caldissimo come quello del Metropolitano: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Inter, giornata fino ad ora negativa

Un match complicato, quello contro l’Atletico Madrid, una sfida complicata, quella del Metropolitano. La Banda Chivu avrà anche il compito di invertire la tendenza giornaliera dopo i ko della formazione U23 in Coppa Italia di Serie C per 2-3 contro il Renate e della primavera in Youth League, 4-1 proprio contro l’Atletico Madrid. Risultati che daranno sicuramente motivazione ai ragazzi di Chivu, vogliosi di risollevare una giornata fino ad ora complicata per i nerazzurri.