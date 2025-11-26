Juve bloccata nel gelo di Bodo: rientro a rischio. Le ultime

La vittoria di Bodo potrebbe aver sbloccato la Juve di Luciano Spalletti. I bianconeri hanno centrato il primo successo in Champions League ma ora sono bloccati in Norvegia.

Il gelo di Bodo non ha fermato la Juve che si è imposta 2-3 in trasferta. Ora i bianconeri sono però bloccati in Norvegia e potrebbero dover ritardare il rientro in Italia, date le condizioni climatiche avverse. Già ieri, Comolli e Chiellini, sono stati costretti a raggiungere Bodo in macchina e ora la squadra potrebbe dover ritardare il rientro in Italia. Non una buona notizia, in vista del prossimo turno di campionato e della sfida contro il Cagliari da disputare già sabato alle 18.00. Un imprevisto particolare per la Juventus che ora dovrà capire quando e come rientrare in Italia dopo la vittoria europea.

Juve, bianconeri ancora bloccati a Bodo

Il giorno dopo la vittoria non è un giorno di festa in casa Juventus. Si perché se sotto il piano sportivo la Juve può essere soddisfatta, sono infatti arrivati i 3 punti e le reti tanto attese di Openda e David. I bianconeri sono ora ancora bloccati in Norvegia e non sanno ancora quando potranno ripartire per l’Italia. Una notizia negativa, soprattutto in vista della gara casalinga contro il Cagliari di sabato in campionato. Un match che i bianconeri potrebbero dover preparare con meno allenamenti a disposizione e dopo un viaggio di ritorno sicuramente più scomodo rispetto a quanto previsto. Già ieri infatti si erano verificati disagi simili, quando l’amministratore delegato del club Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini erano stati costretti a raggiungere Bodo in macchina dalla Svezia dove erano stati fatti atterrare per il maltempo.

La Juventus si è risvegliata totalmente sotto la neve ed è ancora in attesa di capire a che ora potrà partire, come e se lo farà in giornata. Bodo è attualmente totalmente innevata e la pista di decollo dell’aeroporto è ghiacciata, condizioni che non permettono il decollo per i bianconeri. Dopo la nottata passata in Norvegia, come da programma i bianconeri sarebbero dovuti partire alle 12.00, ora però appare davvero complicato che questo possa capitare. Fondamentale sarà capire l’evoluzione del meteo per eventualmente riuscire a partire o nel caso riprogrammare il rientro in Italia della squadra bianconera. Un risveglio quindi sfortunato per la banda Spalletti che non vede l’ora di tornare in campo dopo essere tornata al successo anche in Europa. Non solo il gruppo squadra però, sono circa 1000 le persone in attesa di capire l’orario del possibile rientro.