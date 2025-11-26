Inter, che beffa: 2-1 Atletico al 93′. Rullo Atalanta: 3-0 all’Eintracht

Umori opposti per le due italiane impegnate in Champions League questa sera. L’Inter viene beffata a Madrid in pieno recupero, mentre l’Atalanta vive una serata delle sue a Francoforte

L’Inter viene beffata in pieno recupero dall’Atletico Madrid: la squadra di Cristian Chivu perde 2-1 al Metropolitano contro i Colchoneros di Diego Simeone. L’Atalanta fa sorridere l’Italia rifilando un secco 3-0 a domicilio all’Eintracht Francoforte nel segno dei suoi tenori. Il bilancio delle italiane in questo turno di Champions League dunque si chiude con tre vittorie e una sconfitta.

L’Inter beffata nel recupero: l’Atletico passa 2-1

L’Inter esce beffata dal Metropolitano, dove l’Atletico Madrid si impone 2-1 allo scadere. Il match parte con ritmo alto e i nerazzurri non si lasciano intimidire dal clima caldo dello stadio: nei primi minuti è Dimarco a rendersi due volte pericoloso. Ma al 10’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: Baena insacca dopo un rimpallo con Carlos Augusto. L’arbitro inizialmente annulla per un presunto tocco di mano, ma il VAR conferma la regolarità dell’azione. L’Inter fatica a reagire e ci prova solo con un tiro da fuori di Calhanoglu, mentre l’Atletico sfrutta gli spazi e un ispirato Giuliano Simeone. Sul finire del primo tempo, ancora Dimarco sfiora il pareggio con un mancino che lambisce la traversa.

Nella ripresa, la squadra di Chivu parte forte: Barella centra la parte alta della traversa dopo pochi secondi. La pressione nerazzurra viene premiata al 53’, quando Bonny fa da sponda per Zielinski, che firma l’1-1 da distanza ravvicinata. L’Inter poi arretra e lascia l’iniziativa ai colchoneros, trainati da un vivace Griezmann. Le occasioni fioccano, mentre i nerazzurri ripartono solo con Thuram. Quando il pari sembra scritto, al 93’ Gimenez svetta su corner e regala all’Atletico la vittoria in extremis.

Atalanta come un rullo: 3-0 all’Eintracht

Raffaele Palladino festeggia un debutto in Champions da sogno: a Francoforte l’Atalanta domina e supera l’Eintracht 3-0, decidendo la partita in un lampo tra il 60’ e il 65’ con Lookman, Ederson e De Ketelaere. Per i nerazzurri è il secondo successo europeo consecutivo, per il tecnico una serata da ricordare.

L’inizio è equilibrato: le squadre pressano alte e si studiano, creando poche occasioni. Le uniche vere nel primo tempo sono un tiro di Chaibi e un colpo di testa di Koch, mentre l’Atalanta sfiora il vantaggio con un doppio palo di Lookman e Scamacca. Carnesecchi e Zappacosta evitano guai dall’altra parte, e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Dea alza il ritmo. L’Eintracht perde Burkardt per infortunio e cala vistosamente. L’Atalanta ne approfitta: Lookman sblocca, poi serve Ederson per il raddoppio e infine De Ketelaere firma il tris sulla respinta dopo un altro legno di Scamacca. Gli ultimi minuti scorrono senza scossoni e la gara si chiude nel trionfo atalantino.