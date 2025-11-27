Vincono Roma e Bologna, perde ancora la Fiorentina. Giovedì dolce-amaro per le squadre italiane nelle competizioni Europee. Brillano felsinei e giallorossi. Sprofondano ancora i viola.

Vince e convince la Roma di Gasperini contro il Midtjylland che aveva vinto le prime 4 gare di Europa League. A regalare i 3 punti le reti di El Aynaoui e El Shaarawy. Negli ospiti in gol Paulinho al 86′. 3 punti anche per il Bologna di Vincenzo Italiano. Rotondo 4-1 per i rossoblù. Odgaard stappa le marcature al 26′. Pari del Salisburgo al 33′ con Vertessen. Nella ripresa uno-due devastante Dallinga-Bernardeschi al 51′ e al 53′. Al 86′ è poi Orsolini a segnare il definitivo 4-1. Crolla ancora la Fiorentina in Europa dopo il 2-1 di Magonza. Al Franchi passa 0-1 l’Aek Atene. A decidere la gara è Gacinovic al 35′ del primo tempo.

Roma-Midtjylland 2-1

Vince e sale al 15^ posto della League Phase dell’Europa League la Roma di Gian Piero Gasperini. Prestazione di personalità da parte dei giallorossi che si impongono contro un Midtjylland che fino ad ora aveva sempre vinto. Roma avanti dopo 7 minuti. A segnare è El Aynaoui, che sblocca la partita. Cross di Celik e coordinazione perfetta del centrocampista per l’1-0. Al 27′ la Roma perde per infortunio Kone. Al suo posto Cristante. Roma arrembante nella ripresa alla ricerca del gol del 2-0 che arriva con il subentrato El Shaarawy al 83′. Perfetto contropiede dei giallorossi con Bailey che serve l’esterno bravo a superare il portiere per il raddoppio. 3 minuti e gli ospiti provano a riaprila. Cross di Simsir e conclusione vincente di Paulinho per il gol del 2-1. Allo scadere è poi El Shaarawy a sfiorare il 3-1. Termina così 2-1 Roma.

Bologna-Salisburgo 4-1

Bologna avanti al 26′ con Odgaard. Cross di Orsolini deviato da Diabatè sul quale si avventa il fantasista che insacca il vantaggio. 7 minuti e arriva il pari ospite. Vertessen è il più lesto di tutti ad arrivare sulla respinta di Ravaglia e fa 1-1. Pronti via e ad inizio ripresa Dallinga fa 2-1. Palla in profondità di Miranda con l’attaccante che con un tocco sotto trova la rete del 2-1. 2 minuti ed è Bernardeschi a fare 3-1. Cross da destra e colpo di testa perfetto dell’esterno che mette all’incrocio e trova la rete del doppio vantaggio. Al 65′ accorcia il Salisburgo, rete annullata per fuorigioco. 4-1 finale firmato da Orsolini al 86′. Azione perfetta della squadra di Italiano che porta Orsolini dopo conclusione di Castro e ribattuta di Schlager a trovare la rete che chiude il match.

Fiorentina-Aek Atene 0-1

Dopo il ko 2-1 di Magonza perde ancora la Fiorentina, 0-1 in casa contro l’Aek Atene. Prima chance al 17′ per Dzeko. Cross di Parisi e colpo di testa dell’attaccante deviato in corner da Strakosha. Dagli sviluppi del corner Gudmundsson trova l’1-0. Rete annullata per fuorigioco precedente di Ranieri. Al 35′ Gacinovic fa 0-1. Cross di Pineda e deviazione di Pilios che trova Gacinovic bravo da due passi a battere De Gea. Difesa viola clamorosamente ferma. Due minuti e Jovic da due passi spreca lo 0-2.

In chiusura di prima frazione Mandragora fa 1-1. Gol annullato per fuorigioco di Dzeko. Altro gol annullato all’ora di gioco alla Fiorentina. Rete segnata da Ranieri, in fuorigioco su tocco precedente di Gudmundsson. Al 73′ Zini colpisce il palo e sfiora lo 0-2. 4 minuti dopo è Dzeko di testa a colpire la traversa, viola ad un passo dall’1-1. Un minuto e Jovic con un pallonetto sfiora lo 0-2. Grande parata di De Gea. A 6 dal 90′ è poi Mandragora a sfiorare il pari con una conclusione alta. La viola non riesce a reagire. Finisce 0-1.