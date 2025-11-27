Buone notizie in casa Fiorentina e per Albert Gudmundsson. E’ stato infatti respinto l’appello dell’accusa nei confronti dell’islandese nel processo per violenza sessuale che vedeva coinvolto l’ex Genoa.

Nelle scorse settimane, Albert Gudmundsson, era tornato in Islanda per partecipare all’appello nel caso di violenza sessuale che lo vedeva coinvolto e per il quale era stato assolto diversi mesi fa. Oggi è arrivata la decisione finale che ha visto l’appello contro l’attaccante della Fiorentina essere respinto. Ottima notizia quindi per il calciatore che potrà affrontare quindi ora più sereno i prossimi impegni. Sarebbe infatti possibile, infatti, un ulteriore ricorso, ma in questi casi è davvero molto raro. Si può quindi definire chiusa la vicenda per la felicità della società viola e del calciatore che oramai da diverso tempo conviveva con l’attesa dell’appello.

Gudmundsson, respinto l’appello

Buone notizie per l’attaccante della Fiorentina e dell’Islanda, Albert Gudmundsson e il lungo processo che lo ha visto coinvolto in patria in merito alle accuse di violenza sessuale. Nelle scorse settimane, il calciatore era tornato in patria per presenziare all’appello della decisione di archiviare il caso dal momento che già in tutti gli altri gradi di giudizio era stato assolto. In serata sono arrivati gli aggiornamenti sperati: l’appello è stato respinto e la questione si può praticamente dichiarare archiviata. È infatti possibile un ulteriore ricorso che però in casi come questi è molto raro possa essere fatto. Gudmundsson può ora sorridere. Una notizia che non coglie di sorpresa l’avvocato dell’attaccante che si è dichiarato soddisfatto dell’esito del quale era sicuro.

Le parole dell’avvocato

Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, avvocato di Albert Gudmundsson, ha commentato ai media islandesi la notizia dell’appello respinto per l’accusa di violenza sessuale. L’avvocato si è detto soddisfatto della decisione della Corte Suprema Isalandese di oggi, che ha confermato l’assoluzione del tribunale distrettuale nel caso di violenza sessuale intentato contro Albert Gudmundsson: “Questa è la conclusione corretta ed è stato confermato un verdetto ben motivato e ampiamente comprovato“.

L’avvocato ha poi continuato così: “Il Procuratore Distrettuale ha deciso di archiviare il caso. Il Procuratore di Stato ha deciso che dovesse essere emesso un atto di accusa. Poi è arrivata la sentenza del tribunale distrettuale, che è molto ben motivata, logica e giuridicamente corretta. È quindi questo stesso ufficio che ha voluto proseguire con il caso senza alcuna colpa, a mio avviso, come ora è stato confermato in tribunale“. Un decisione che non ha quindi colto di sorpresa la difesa dell’attaccante islandese.