Anche l’Atalanta vince in Champions League: sono tre le vittorie dei club italiani sui 4 match giocati (con Juventus e Napoli, ko solo l’Inter contro l’Atletico Madrid). Così l’Italia aggancia al terzo posto la Spagna e il ritorno delle 5 squadre nella prossima edizione è possibile. I dettagli della corsa

L’Atalanta batte 3-0 l’Eintracht a domicilio e aggiunge punti importantissimi nel Ranking Uefa per la stagione 2025/26 dell’Italia. Dopo il successo all’ultimo respiro della Juventus contro il Bodo/Glimt e quello del Napoli con il Qarabag, i club italiani centrano 3 vittorie su 4 match giocati (ko solo l’Inter contro l’Atletico Madrid). Risultati che ad oggi pongono l’Italia a pari punti con la Spagna a livello di punti nel ranking. E dunque in piena corsa per avere 5 squadre partecipanti alla prossima edizione del massimo trofeo continentale per club. Vediamo di seguito la situazione al 27 novembre 2025.

L’Italia aggancia la Spagna: 5 squadre in Champions possibili

Con la vittoria dell’Atalanta di ieri sera contro l’Eintracht in trasferta i successi delle squadre italiane in questo quinto turno di gare in Champions League sale a tre su quattro match giocati (vittorie per Juventus e Napoli, ko l’Inter). Si aggiorna così anche il Ranking Uefa per la stagione 2025/26, che vede l’Italia appaiata alla Spagna con 9.000 punti raccolti fino ad oggi.

Un aspetto fondamentale per decidere chi potrà godere nella prossima annata delle 5 squadre in Champions, un “lusso” di cui la Serie A ha goduto di recente e che ora ha momentaneamente perso. Ma non è detta l’ultima parola: le italiane sono in risalita nel Ranking, nonostante lo scontro diretto fra l’Inter e l’Atletico Madrid abbia pesato per il terzo posto in coabitazione.

5 posti in Champions: il Ranking Uefa aggiornato

Ma a chi andranno le 5 squadre in Champions? Il regolamento prevede che solamente le prime due della graduatoria potranno godere di questo privilegio. Detto dunque dell’aggancio dell’Italia alla Spagna, la vera corsa è quella al secondo posto occupato attualmente dalla Germania.

Ecco di seguito il Ranking Uefa aggiornato

1. Inghilterra 10.500 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 9.428 (7 su 7)

_______________________

3. Italia 9.000 (7 su 7)

4. Spagna 9.000 (8 su 8)

5. Portogallo 8.800 (4 su 5)

6. Cipro 8.500 (3 su 4)

7. Danimarca 8.125 (2 su 4)

8. Polonia 7.875 (4 su 4)

9. Francia 7.357 (7 su 7)

10. Belgio 6.500 (3 su 5)

5 posti in Champions: come funzionano i punti per il ranking Uefa

Questo il sistema per calcolare i punti Uefa validi per il Ranking previsto dal massimo organo continentale del calcio, per l’Europa.

Sistema punti

I punti sono assegnati come segue:

2 punti – Tutte le vittorie nella fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

1 – Tutte le vittorie nelle qualificazioni e spareggi (UCL, UEL, UECL)

1 – Tutti i pareggi nella fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

0.5 – Tutti i pareggi nelle qualificazioni e spareggi (UCL, UEL, UECL)

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi (UCL)

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi (UCL)

4 – Vincitori del gruppo (UEL)

2 – Secondi nel gruppo (UEL)

2 – Vincitori del gruppo (UECL)

1 – Secondi nel gruppo (UECL)

1 – Ogni turno raggiunto dagli ottavi (UCL, UEL)

1 – Ogni turno raggiunto dalle semifinali (UECL)

Le serie di rigori a fine partita non contano. Per le partite previste originariamente su due gare (andata e ritorno), ma ridotte a gara singola, il calcolo dei punti per il coefficiente viene adeguato come segue:

▪ Tre punti per una vittoria (nei tempi regolamentari o supplementari)

▪ Due punti per ogni squadra per un pareggio (dopo i tempi supplementari)

▪ Un punto per una sconfitta (nei tempi regolamentari o supplementari)

Calcolo del coefficiente

I coefficienti vengono calcolati con una media: dividendo il totale dei punti ottenuti per il totale dei club di quella federazione partecipanti alle due competizioni di quella stagione. La cifra che si ottiene viene sommata a quella delle precedenti quattro stagioni per calcolare il coefficiente. Quando due nazioni hanno lo stesso coefficiente, la federazione con il coefficiente più alto nella stagione più recente viene posizionata davanti. Questi ranking verranno aggiornati dopo ogni turno di competizioni per club UEFA.