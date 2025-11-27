Arriva un ulteriore risvolto per una vicenda che sta facendo discutere non poco: quella legata alla disputa della sfida fra Milan e Como a Perth, in Australia. Arriva infatti un ulteriore via libera, ma non c’è ancora l’ufficialità definitiva. Vediamo cosa manca

Prosegue il conto alla rovescia per quello che, qualora dovesse accadere, sarebbe un evento storico per tutto il movimento del calcio italiano. La partita tra Milan e Como, valida per la 24ª giornata del campionato 2025/26 e fissata per l’8 febbraio, molto probabilmente non avrà luogo a San Siro. Lo stadio sarà infatti coinvolto nei preparativi per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, costringendo la Lega Serie A e i due club a individuare una sede alternativa. L’opzione più concreta resta l’Australia, con la città di Perth individuata come sede ideale per l’evento. Arriva ora un nuovo via libera, ma manca ancora l’ufficialità. Vediamo i dettagli.

Milan-Como in Australia, arriva un altro sì

Il dirigente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato che la scelta di giocare Milan-Como a Perth non è dettata da ragioni economiche, ma dalla volontà di promuovere il calcio italiano in un contesto internazionale. La procedura richiede diversi permessi e uno dei più importanti è arrivato proprio di recente.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo vari consensi ottenuti nelle settimane precedenti, è arrivato anche l’assenso dell’AFC, la Confederazione asiatica. L’approvazione dell’AFC non è però totale: è vincolata al rispetto di alcune condizioni che la Lega sta analizzando con attenzione.

Milan-Como in Australia, cosa manca per l’ufficialità

Il passaggio dell’AFC rappresenta comunque un tassello fondamentale per arrivare all’ufficialità della disputa di Milan-Como a Perth, in Australia. Fattore che si aggiunge alle autorizzazioni già ricevute da FIGC, UEFA (che ha accettato la richiesta per la natura straordinaria dell’evento) e dalla federazione calcistica australiana.

Se la Lega Serie A confermerà di poter rispettare i paletti imposti dall’AFC, resterà soltanto l’approvazione finale della FIFA – ultimo passo fondamentale – prima di ufficializzare la sede australiana.

La possibilità di vedere Milan e Como affrontarsi a Perth diventa quindi sempre più concreta, anche se la Lega preferisce mantenere cautela fino all’ultimo passaggio formale. La palla dunque passa al massimo organo mondiale del calcio, la FIFA, dopo che la Lega Serie A avrà fatto il suo garantendo ciò che l’AFC vuole.