Avanti di corto muso: il celebre motto di Massimiliano Allegri ben si addice al Milan, che supera di misura (1-0) anche la Lazio e vola in vetta alla classifica in Serie A, almeno per una notte. Che caos nel finale con una controversa chiamata del VAR all’arbitro Collu, che porta anche all’espulsione dello stesso Allegri

Il Milan conquista la testa della classifica con una vittoria di misura, in perfetto stile Allegri. La partita si decide nella ripresa grazie a un guizzo di Rafa Leao, dopo un primo tempo in cui era stata la Lazio di Sarri a costruire le occasioni più pericolose. Il match termina 1-0, risultato che però non evita un finale caotico, con Allegri espulso e un possibile rigore per i biancocelesti valutato oltre il novantesimo. Alla fine, però, il verdetto non cambia, il rigore non viene assegnato e i rossoneri balzano al comando, almeno per questa notte.

La Lazio comanda, il Milan non crolla e vince

La Lazio entra in campo facendo girare il pallone in lungo e in largo. I biancocelesti confezionano due chance: Gila impegna subito Maignan con un colpo di testa, mentre al 32’ Zaccagni arriva davanti al portiere francese, trovando ancora una risposta decisiva di quest’ultimo. Il Milan si affaccia in avanti solo nel finale del primo tempo, quando Tomori manca di poco la porta su un pallone deviato da Nkunku. All’intervallo è 0-0.

In avvio di secondo tempo la Lazio sembra continuare il suo buon momento, ma basta un’azione ben costruita per ribaltare l’inerzia: Saelemaekers avvia la manovra, Fofana rifinisce e Tomori offre a Leao un cross che il portoghese trasforma da distanza ravvicinata. Provedel nega il raddoppio a Leao con un grande intervento, e poi Pellegrini salva sulla linea un tiro di Saelemaekers da calcio d’angolo. La Lazio prova a rientrare in partita con gli spunti di Isaksen e Zaccagni, ma la retroguardia rossonera resta solida.

VAR in Milan-Lazio ed espulsione di Allegri: cos’è successo

Nel finale succede di tutto: prima qualche protesta su un tocco di mano non giudicato irregolare, poi un controllo al VAR al 97’ per valutare un possibile penalty per un intervento in area di Pavlovic, episodio che costa anche il rosso a un infuriato Allegri.

Lo stadio si blocca nell’attesa, ma la revisione conferma l’assenza del fallo. Niente rigore, annuncia l’arbitro Collu. Dunque finisce così la partita, senza colpo di scena finale. Il Milan tira un sospiro di sollievo e si gode il primato in classifica.