Brutta notizia per la Juventus: Dusan Vlahovic è uscito dal campo nel primo tempo della sfida tra i bianconeri e il Cagliari per un infortunio.

Ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime Vlahovic, attaccante classe 2000 della Juventus, costretto al cambio dopo aver sentito un dolore muscolare: “Mi sono fatto molto male“, ha detto Vlahovic alla domanda di mister Luciano Spalletti su cosa si fosse fatto, una volta raggiunta la panchina. Con tanto di maglietta in faccia a simboleggiare un problema fisico muscolare piuttosto grave. Al suo posto è entrato David.

Infortunio Vlahovic: cosa è successo

Si è mostrato parecchio dolorante Vlahovic, che si è anche tirato su la maglietta (come evidenzia la foto): disperato e quasi in lacrime, ha contratto un infortunio al minuto 30 che non gli ha permesso di continuare a giocare allo Stadium, venendo subito sostituito da David. Nella circostanza specifica, il classe 2000 ha calciato in porta, sentendo subito una forte fitta ai muscoli. Sarà da capire, ora, l’entità di un problema muscolare che sembra abbastanza serio e che potrebbe tenere Vlahovic per parecchio tempo lontano dal terreno di gioco.

Primo tempo difficile per i bianconeri

Juventus in vantaggio al termine del primo tempo contro i sardi. 47′ non semplici per i bianconeri in una gara che nasconde molte insidie alla squadra di Spalletti, che si è spaventata dopo il gol dei rossoblu per poi reagire praticamente subito. I tifosi bianconeri hanno ampiamente espresso il proprio dissenso per una prima parte di gara non facile. Situazione sistemata, per ora, dalla doppietta del turco Kenan Yildiz, che ha sigillato il pari e timbrato il sorpasso con rapidità, estro e cinismo.