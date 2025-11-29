La Juventus soffre contro il Cagliari, almeno inizialmente, per poi rimontare 2-1 i sardi grazie a una doppietta di Kenan Yildiz, che manda così un messaggio anche sul tema-rinnovo. I bianconeri di Luciano Spalletti sono ora settimi in classifica, a -1 da Inter, Como e Bologna

La Juventus ritrova serenità e continuità dopo l’affermazione in Champions League, superando il Cagliari allo Stadium con un 2-1 in rimonta firmato da un brillante Kenan Yildiz, autore di entrambe le reti. Il successo permette ai bianconeri di riavvicinarsi alla zona Champions, ora distante appena un punto. La squadra di Spalletti infatti è ora al settimo posto a -1 da Como, Bologna ed Inter (felsinei e nerazzurri però hanno una partita in meno). Sorriso ritrovato dunque dopo l’ultimo pareggio di Firenze e la fatica in Champions contro il Bodo Glimt.

Yildiz lancia la Juventus: 2-1 al Cagliari, la partita

Per vedere il primo gol serve quasi mezz’ora, e a segnarlo è il Cagliari: una progressione vincente di Palestra mette fuori causa Kostic e consente a Sebastiano Esposito di sorprendere la difesa juventina. Lo Stadium reagisce con disappunto, ma la Juventus risponde immediatamente: Yildiz impiega solo un attimo per trovare il pareggio e spegnere le polemiche sugli spalti. Sull’onda dell’entusiasmo, la squadra cresce e prima dell’intervallo ribalta completamente il risultato, ancora grazie al suo numero 10, che batte Caprile e porta i bianconeri sul 2-1.

Nella ripresa il ritmo cala, con la Juventus che gestisce e il Cagliari che prova a restare in partita senza però creare veri pericoli. I padroni di casa hanno la grande chance per allungare: Jonathan David serve un pallone d’oro a Conceicao, che però sciupa la possibilità del terzo gol. Altre opportunità arrivano con Koopmeiners e ancora con “Chico”, mentre tra i sardi si mette in mostra Idrissi, entrato nella seconda parte di gara. Nonostante qualche tentativo ospite, la gara resta saldamente nelle mani della Juventus, che amministra con attenzione fino alla fine. Il 2-1 consente alla squadra di Spalletti di salire a 23 punti, a una sola lunghezza dal trio Inter-Bologna-Como.

Juve, le parole di Spalletti sull’infortunio di Vlahovic

Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato al termine della gara sull’infortunio di Dusan Vlahovic, a Dazn: “Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l’abbiamo pulito alla prossima in casa. Non l’abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l’impatto giusto e, andando a vuoto, con l’escursione della gamba e la incrocia e sente subito tirare. Se avesse trovato l’impatto cercato, non si sarebbe fatto male”.