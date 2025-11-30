Atalanta-Fiorentina, la Dea vola: Palladino affonda il suo passato

Vince 2-0 l’Atalanta contro la Fiorentina e conferma i miglioramenti già visti in Europa League nel successo contro l’Eintracht Francoforte. A decidere il match contro la Fiorentina Kossounou e Lookman.

Un tiro-cross di Kossounou e un tap-in di Lookman mandano ko la Fiorentina e lanciano l’Atalanta di Palladino a 16 punti in classifica. Una Dea ancora in netto ritardo ma che ha ripreso a correre dopo il successo anche in Champions League. Una Fiorentina sempre più in crisi e piena di problemi che dopo l’esonero di Pioli non ha comunque ancora trovato dopo 4 gare la prima vittoria. Un match equilibrato a lunghi tratti che si è deciso tra fine prima frazione e inizio seconda con i ragazzi di Palladino che ha trovato le reti che hanno deciso la gara e tramortito in modo definitivo la banda Vanoli.

Atalanta-Fiorentina, Kossounou stappa gara

3 minuti e Fiorentina subito pericolosa. Kean si libera da sinistra e calcia. Sulla respinta è bravissimo Carnesecchi a dire di no ad un non perfetto Piccoli. Al 13′ risponde la Dea. Conclusione di potenza di De Ketelaere respinta a mano aperta da De Gea. Al 28′ ancora l’Atalanta a provarci. Assist illuminante di Lookman e conclusione di Zappacosta che trova pronto e attento De Gea a dire di no. Al 36′ torna a farsi vedere la Fiorentina. Ancora Piccoli a calciare. L’attaccante punta sulla potenza ma trova pronto Carnesecchi a rispondere. Un minuto ed è l’Atalanta a rispondere a provarci ancora De Ketelaere. Conclusione che trova la pronta respinta di De Gea. Al 42′ l’Atalanta passa nel modo più rocambolesco possibile. De Ketelaere scarica per Kossounou che crossa in mezzo. Cross che diventa un tiro e sorprende De Gea per l’1-0 dell’Atalanta. Primo gol in Serie A per il classe 2001′. Nel recupero ci prova poi Lookman, la sua conclusione termina però di poco a lato.

Lookman la chiude

Pronti via e Lookman chiude i giochi. Corner Atalanta e miracolo di De Gea su De Ketelaere, sulla respinta si presenta Lookman che fa 2-0. Fiorentina che accusa il colpo e al 54′ ancora la Dea sfiora il gol. Cross di Lookman e colpo di testa di De Roon che trova pronto De Gea a dire di no. Al 65′ torna a farsi vedere la Fiorentina. Ci prova Kean, Scamacca salva sulla linea. Un minuto e risposta nerazzurra. Salva Pongracic su Lookman. Al 77′ viola sfortunata. Colpo di testa di Kean che trova il palo. Non succede più nulla. L’Atalanta sale a 16 punti in classifica. Fiorentina ferma a 6. Penultima e ancora senza vittorie.