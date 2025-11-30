Copa Libertadores, trionfo Flamengo! Decisivo l’ex Juve Danilo

Quarto successo in Copa Libertadores per il Flamengo: contro il Palmeiras è decisivo un colpo di testa dell’ex difensore della Juventus Danilo. Tanti gli ex Serie A protagonisti della finale, un successo targato José Boto-Filipe Luis

Il Flamengo conquista la Copa Libertadores grazie a un colpo di testa decisivo di Danilo, ex difensore della Juventus, che firma l’1-0 nella finale contro il Palmeiras al Monumental. Il difensore brasiliano trova la rete sugli sviluppi di un corner calciato da Arrascaeta, indirizzando il trofeo verso Rio de Janeiro. Con questo successo, il club rossonero raggiunge la quarta vittoria nella massima competizione sudamericana nella sua storia. Un successo che porta la firma del tecnico Filipe Luis, ex terzino di Atletico Madrid e Chelsea, ma soprattutto del direttore sportivo José Boto, che in Europa ha lavorato a lungo e vinto con Benfica e Shakhtar Donetsk in particolare.

Flamengo, tutti gli ex Serie A che trionfano nella Copa Libertadores

Nel gruppo squadra del Flamengo che ha alzato il trofeo compaiono numerosi volti noti al calcio italiano: oltre allo stesso Danilo, anche Alex Sandro, Jorginho, Pulgar ed Emerson Royal, quest’ultimo rimasto in panchina per tutta la gara. A guidare la squadra c’è Filipe Luis, ex stella di Atletico Madrid e Chelsea, che dopo aver iniziato ad allenare nelle giovanili del Flamengo ha preso in mano la prima squadra nel settembre 2024, inaugurando un ciclo già ricco di risultati.

La costruzione di questa formazione competitiva porta la firma del direttore sportivo José Boto. Con un passato in società come Benfica, Shakhtar Donetsk, Paok e Osijek, Boto ha assemblato una rosa di alto profilo grazie ad acquisti mirati nelle ultime due sessioni di mercato.

L’Albo d’Oro della Copa Libertadores: Flamengo a 4

maggior numero di trofei in bacheca è l’Independiente: la società argentina ha vinto 7 volte la Coppa Libertadores, seguito a ruota dal Boca Juniors con 6 titoli e il Peñarol con 5. Flamengo a 4. Ecco l’albo d’oro della Coppa Libertadores.

2025 – Flamengo (Brasile) 2024 – Botafogo (Brasile) 2023 – Fluminense (Brasile) 2022 – Flamengo (Brasile) 2021 – Palmeiras (Brasile) 2020 – Palmeiras (Brasile)



2019 – Flamengo (Brasile)



2018 – River Plate (Argentina)



2017 – Grêmio (Brasile)





2016 – Atlético Nacional (Colombia)



2015 -River Plate (Argentina)



2014 – San Lorenzo (Argentina)



2013 – Atlético Mineiro (Brasile)



2012 – Corinthians (Brasile)



2011 – Santos (Brasile)



2010 – Internacional (Brasile)



2009 – Estudiantes (Argentina)



2008 – Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)



2007 – Boca Juniors (Argentina)



2006 – Internacional (Brasile)



2005 – San Paolo (Brasile)



2004 – Once Caldas (Colombia)



2003 – Boca Juniors (Argentina)



2002 – Olimpia Asunción (Paraguay)



2001 – Boca Juniors (Argentina)



2000 – Boca Juniors (Argentina)



1999 – Palmeiras (Brasile)



1998 – Vasco da Gama (Brasile)



1997 – Cruzeiro (Brasile)



1996 – River Plate (Argentina)



1995 – Grêmio (Brasile)



1994 – Vélez Sársfield (Argentina)



1993 – San Paolo (Brasile)



1992 – San Paolo (Brasile)



1991 – Colo-Colo (Cile)



1990 – Olimpia Asunción (Paraguay)



1989 – Atlético Nacional (Colombia)



1988 – Nacional (Uruguay)



1987 – Peñarol (Uruguay)



1986 – River Plate (Argentina)



1985 – Argentinos Juniors (Argentina)



1984 – Independiente (Argentina)



1983 – Grêmio (Brasile)



1982 – Peñarol (Uruguay)



1981 – Flamengo (Brasile)



1980 – Nacional (Uruguay)



1979 – Olimpia Asunción (Paraguay)



1978 – Boca Juniors (Argentina)



1977 – Boca Juniors (Argentina)



1976 – Cruzeiro (Brasile)



1975 – Independiente (Argentina)



1974 – Independiente (Argentina)



1973 – Independiente (Argentina)



1972 – Independiente (Argentina)



1971 – Nacional (Uruguay)



1970 – Estudiantes (Argentina)



1969 – Estudiantes (Argentina)



1968 – Estudiantes (Argentina)



1967 – Racing Club (Argentina)



1966 – Peñarol (Uruguay)



1965 – Independiente (Argentina)



1964 – Independiente (Argentina)



1963 – Santos (Brasile) 1962 – Santos (Brasile) 1961 – Peñarol (Uruguay)

