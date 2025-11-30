Al termine del match perso 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Edin Dzeko, Luca Ranieri e il tecnico Paolo Vanoli si sono presentati sotto lo spicchio dei tifosi della Fiorentina. Lungo colloquio tra la punta e gli ultras.

Una richiesta di aiuto, accolta dalla tifoseria. E’ stato questo quanto successo al termine di Atalanta-Fiorentina. Edin Dzeko si è presentato sotto lo spicchio degli ultras viola chiedendo sostegno e non critiche alla tifoseria. L’attaccante ha spiegato le parole dell’altro giorno, chiarendo con il tifo gigliato e stabilendo un patto. La squadra chiede aiuto e sostegno al tifo gigliato per provare a salvarsi insieme. Gli ultras viola, non hanno contestato e al termine del colloquio hanno cantato per la squadra “undici leoni“. Un messaggio di distensione quindi dopo quanto era successo giovedì dopo il ko contro l’Aek Atene.

Fiorentina, confronto Dzeko-tifosi nel post Atalanta

Il post partita di Atalanta-Fiorentina è stato teatro di un confronto pacifico tra Edin Dzeko e la tifoseria organizzata dei gigliati. Dopo le parole di giovedì, fraintese, da parte della tifoseria, l’attaccante ha infatti voluto immediatamente chiarire. Il centravanti bosniaco ha chiesto la parola e un microfono e ha voluto parlare direttamente al cuore della tifoseria gigliata chiedendo sostegno e aiuto nel momento più buio della recente storia dei viola.

L’attaccante con Ranieri e Vanoli oltre a tutta la squadra si era recato sotto i tifosi per chiedere scusa alla squadra e ha poi voluto parlare e chiarire il reale significato delle parole post-Aek Atene. Un confronto pacifico messo in atto per chiedere sostegno alla squadra e che si è concluso non con fischi e contestazioni ma con cori di incitamento per la banda Vanoli. I tifosi hanno cantato: “Undici leoni“.

Le parole di Ranieri, Vanoli e Goretti

Al termine del match hanno parlato a proposito del confronto, Luca Ranieri, Paolo Vanoli e Roberto Goretti, rispettivamente capitano, allenatore e direttore sportivo della Fiorentina. Così il capitano Ranieri: “Il confronto a fine gara con i tifosi ci ha caricato. Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve anche il sostegno dei nostri tifosi“.

Così il tecnico Paolo Vanoli: “Voglio ringraziare i tifosi della Fiorentina. Le parole di Edin sono state secondo me un po’ strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto con i tifosi, e per uscire da una situazione di questo tipo serve essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall’altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante“.

Così Roberto Goretti: “Ho sentito i ragazzi nello spogliatoio e hanno detto “Noi e la Fiesole ci salviamo”, è stato uno scambio di messaggi importante. Ora per venire fuori dal fondo della classifica serve consapevolezza. Faccio anche l’imbocca al lupo al nostro ex mister Palladino da parte mia e della società“.