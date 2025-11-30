SI HD

Fiorentina, Dzeko col megafono parla ai tifosi: il patto per sostenere la Viola

Al termine del match perso 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Edin Dzeko, Luca Ranieri e il tecnico Paolo Vanoli si sono presentati sotto lo spicchio dei tifosi della Fiorentina. Lungo colloquio tra la punta e gli ultras. 

Una richiesta di aiuto, accolta dalla tifoseria. E’ stato questo quanto successo al termine di Atalanta-Fiorentina. Edin Dzeko si è presentato sotto lo spicchio degli ultras viola chiedendo sostegno e non critiche alla tifoseria. L’attaccante ha spiegato le parole dell’altro giorno, chiarendo con il tifo gigliato e stabilendo un patto. La squadra chiede aiuto e sostegno al tifo gigliato per provare a salvarsi insieme. Gli ultras viola, non hanno contestato e al termine del colloquio hanno cantato per la squadra “undici leoni“. Un messaggio di distensione quindi dopo quanto era successo giovedì dopo il ko contro l’Aek Atene.

Edin Dzeko, attaccante Fiorentina
Edin Dzeko parla con i tifosi della Fiorentina

 

Fiorentina, confronto Dzeko-tifosi nel post Atalanta

Il post partita di Atalanta-Fiorentina è stato teatro di un confronto pacifico tra Edin Dzeko e la tifoseria organizzata dei gigliati. Dopo le parole di giovedì, fraintese, da parte della tifoseria, l’attaccante ha infatti voluto immediatamente chiarire. Il centravanti bosniaco ha chiesto la parola e un microfono e ha voluto parlare direttamente al cuore della tifoseria gigliata chiedendo sostegno e aiuto nel momento più buio della recente storia dei viola.

L’attaccante con Ranieri e Vanoli oltre a tutta la squadra si era recato sotto i tifosi per chiedere scusa alla squadra e ha poi voluto parlare e chiarire il reale significato delle parole post-Aek Atene. Un confronto pacifico messo in atto per chiedere sostegno alla squadra e che si è concluso non con fischi e contestazioni ma con cori di incitamento per la banda Vanoli. I tifosi hanno cantato: “Undici leoni“.

Confronto Fiorentina-tifosi
Il confronto tra i tifosi della Fiorentina e la squadra

 

Le parole di Ranieri, Vanoli e Goretti

Al termine del match hanno parlato a proposito del confronto, Luca Ranieri, Paolo Vanoli e Roberto Goretti, rispettivamente capitano, allenatore e direttore sportivo della Fiorentina. Così il capitano Ranieri: “Il confronto a fine gara con i tifosi ci ha caricato. Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve anche il sostegno dei nostri tifosi“.

Così il tecnico Paolo Vanoli: “Voglio ringraziare i tifosi della Fiorentina. Le parole di Edin sono state secondo me un po’ strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto con i tifosi, e per uscire da una situazione di questo tipo serve essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall’altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante“.

Così Roberto Goretti: “Ho sentito i ragazzi nello spogliatoio e hanno detto “Noi e la Fiesole ci salviamo”, è stato uno scambio di messaggi importante. Ora per venire fuori dal fondo della classifica serve consapevolezza. Faccio anche l’imbocca al lupo al nostro ex mister Palladino da parte mia e della società“.

