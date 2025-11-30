Ansia in casa della Juventus: preoccupano le condizioni di Dusan Vlahovic, uscito alla mezz’ora della sfida contro il Cagliari, vinta ieri sera. L’attaccante serbo rischia un lungo stop, c’è attesa per gli esami strumentali che chiariranno la gravità del suo stop

Preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, dopo appena mezz’ora dall’inizio della sfida contro il Cagliari, ha riportato un problema fisico che lo ha obbligato a lasciare il terreno di gioco, visibilmente scosso e sofferente.

Ansia Juventus: si teme un lungo stop per Vlahovic

Il numero nove bianconero, quasi in lacrime mentre veniva accompagnato fuori dal campo dallo staff medico, è stato inquadrato mentre rispondeva a Spalletti dicendo: “Mi sono fatto molto male”. A riprova della gravità percepita dal giocatore, ha coperto il volto con la maglia mentre usciva.

Nel post partita, Spalletti ha chiarito la situazione ai microfoni di DAZN: “Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l’abbiamo pulito alla prossima in casa. Non l’abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l’impatto giusto e, andando a vuoto, con l’escursione della gamba e la incrocia e sente subito tirare. Se avesse trovato l’impatto cercato, non si sarebbe fatto male”.

Infortunio Vlahovic, il punto sull’infortunio e sugli esami

Lunedì sono previsti gli accertamenti strumentali che consentiranno di valutare l’entità dell’infortunio. Resta la paura che per lui il 2026 possa essere già terminato. E potrebbe non essere nemmeno lo scenario peggiore: come riportato da La Gazzetta dello Sport, un’eventuale lesione agli adduttori comporterebbe tempi di recupero molto più lunghi, potenzialmente fino a 2-3 mesi.