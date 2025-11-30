Roma-Napoli, basta Neres per mandare Conte in vetta

Un gol di David Neres trascina il Napoli in vetta alla Serie A. Gli azzurri vincono 0-1 all’Olimpico contro la Roma, superando Inter e giallorossi stessi e appaiandosi al Milan al primo posto in campionato.

Dopo l’Atalanta anche la Roma, David Neres segna ancora e manda il Napoli in vetta alla pari del Milan. L’attaccante brasiliano non segnava per due gare consecutive dal gennaio 2024, quando ancora giocava al Benfica. Una rete pesantissima quella messa a segno nel primo tempo che regala a Conte un altro successo in campionato. 3 vittoria consecutiva al rientro dalla sosta dopo quelle già centrate contro Atalanta e Qarabag. 3 punti pesantissimi che consolidano gli azzurri in piena lotta scudetto, in vetta alla pari con il Milan. Dall’altra parte la Roma crolla dal 1^ al 4^ posto subendo un pesante contraccolpo.

Roma-Napoli, Neres la sblocca

Pronti-via, azzurri pericolosi dopo 9 minuti. Recupero di Svilar su Hojlund che non riesce a segnare. Ancora Napoli pericoloso al 18′. Cross di Neres per Di Lorenzo che che ci prova al volo ma trova solo l’esterno della rete. Al 22′ ci prova Mancini. Il 23 giallorosso calcia dalla distanza ma Milinkovic-Savic blocca. Ancora pericolosi i giallorossi al 29′. Grande giocata di Pellegrini che salta Beukema e crossa al centro, Rrahmani salva in angolo. Al 35′ il Napoli passa avanti con Neres. Contropiede letale della banda Conte. Il brasiliano dialoga con Hojlund e batte in uscita Svilar. Controllo VAR per un dubbio fallo di Rrahmani a inizio azione ma è tutto regolare. Nel primo minuto di recupero Soulé ha la chance per pareggiare. L’argentino calcia però a giro senza trovare la porta.

Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 30, 2025

Milinkovic-Savic salva la vittoria

Ripresa senza grossi spunti fino al 76′ quando a provarci è il subentrato Politano. L’attaccante calcia ma Svilar è bravo in due tempi a parare. Un minuto e Pellegrini risponde. Il centrocampista ci prova da fuori. La sua conclusione termina però alta. Al 89′ Baldanzi sfiora il pari. Dybala serve il fantasista che calcia in porta. Perfetto intervento di Milinkovic Savic che salva gli azzurri e consolida i 3 punti. Nel recupero non succede più nulla. Napoli che vince ancora dopo i successi con Atalanta e Qarabag. Altri 3 punti in campionato e vetta alla pari del Milan agganciata. Ora per gli azzurri ci sarà il big match al Diego Armando Maradona contro la Juventus. Test perfetto per mettere alla prova la crescita della banda Conte. Prima però il Cagliari, mercoledì in Coppa Italia.