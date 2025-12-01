SI HD

Golden Boy, premiato anche Pio Esposito: “In estate avevo ansia”

Dal Salone dell’Automobile di Torino l’edizione del Golden Boy 2025, premio che elegge i migliori talenti del calcio mondiale. Trionfa Desiré Doué, ma viene premiato anche Francesco Pio Esposito, che confida la propria emozione dal palco allestito da Tuttosport
Presso il Salone dell’Automobile di Torino si è tenuta la 23^ edizione del Golden Boy, premio ideato dal quotidiano Tuttosport per eleggere di anno in anno i migliori giovani talenti del calcio mondiale. Per il Golden Boy 2025 a trionfare è un giocatore che ha vinto tutto quello che poteva, o quasi, a livello di club: Desiré Doué, che ha fatto ammattire l’Inter in finale di Champions League a maggio. Il giocatore del PSG raccoglie dunque l’eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi trionfatori. Premiato nel corso della serata anche l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito (Golden Boy italiano). Come Golden Player Man è stato premiato Diogo Jota, con il premio ritirato dalla moglie del defunto giocatore. Miglior Executive è stato eletto Luis Campos, ds del PSG. Miglior presidente: Al Khelaifi del PSG. Golden Girl italiana: Eva Schatzer. A Lilian Thuram il Golden Boy alla carriera.
Golden Boy 2025, premiato anche Pio Esposito
Golden Boy 2025, premiato anche Pio Esposito (foto: Tuttosport)

Le parole di Pio Esposito, premiato al Golden Boy

A vincere il Golden Boy Italiano è Francesco Pio Esposito, attaccante che dopo essersi messo in mostra in Serie B con lo Spezia si sta facendo valere fra le fila dell’Inter e in Nazionale Italianna.

Il centravanti ha confidato la propria emozione dal palco: “Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici e le dedicato questo premio oltre a chi ha creduto in me. Tappa a cui cominciare. Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile, penso solo ad impegnarmi ogni giorno. La Nazionale è il sogno di ogni bambino, è incredibile, mi viene la pelle d’oca quando penso a quella maglia. Dalla B all’Inter c’era un po’ di ansia, dal primo momento i miei compagni mi hanno fatto sentire a mio agio. Pressione? Fastidio no, responsabilità è giusto averle, penso a dare tutto e raccolgo i frutti del lavoro”.

L’albo d’oro del Golden Boy: Doue succede a Yamal

Ecco di seguito l’albo d’oro del Golden Boy, con tutti i nomi dei vincitori del riconoscimento inaugurato nel 2003 da Tuttosport:

  • 2003 – R. Van Der Vaart
  • 2004 – W. Rooney
  • 2005 – L. Messi
  • 2006 – C. Fabregas
  • 2007 – S. Aguero
  • 2008 – Anderson
  • 2009 – A. Pato
  • 2010 – M. Balotelli
  • 2011 – M. Goetze
  • 2012 – Isco
  • 2013 – P. Pogba
  • 2014 – R. Sterling
  • 2015 – A. Martial
  • 2016 – Renato Sanches
  • 2017 – K. Mbappé
  • 2018 – M. De Ligt
  • 2019 – Joao Felix
  • 2020 – E. Haaland
  • 2021 – Pedri
  • 2022 – Gavi
  • 2023 – J. Bellingham
  • 2024 – L. Yamal
  • 2025 – D. Doué

