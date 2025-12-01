Golden Boy, premiato anche Pio Esposito: “In estate avevo ansia”

Le parole di Pio Esposito, premiato al Golden Boy
A vincere il Golden Boy Italiano è Francesco Pio Esposito, attaccante che dopo essersi messo in mostra in Serie B con lo Spezia si sta facendo valere fra le fila dell’Inter e in Nazionale Italianna.
Il centravanti ha confidato la propria emozione dal palco: “Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici e le dedicato questo premio oltre a chi ha creduto in me. Tappa a cui cominciare. Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile, penso solo ad impegnarmi ogni giorno. La Nazionale è il sogno di ogni bambino, è incredibile, mi viene la pelle d’oca quando penso a quella maglia. Dalla B all’Inter c’era un po’ di ansia, dal primo momento i miei compagni mi hanno fatto sentire a mio agio. Pressione? Fastidio no, responsabilità è giusto averle, penso a dare tutto e raccolgo i frutti del lavoro”.
L’albo d’oro del Golden Boy: Doue succede a Yamal
Ecco di seguito l’albo d’oro del Golden Boy, con tutti i nomi dei vincitori del riconoscimento inaugurato nel 2003 da Tuttosport:
- 2003 – R. Van Der Vaart
- 2004 – W. Rooney
- 2005 – L. Messi
- 2006 – C. Fabregas
- 2007 – S. Aguero
- 2008 – Anderson
- 2009 – A. Pato
- 2010 – M. Balotelli
- 2011 – M. Goetze
- 2012 – Isco
- 2013 – P. Pogba
- 2014 – R. Sterling
- 2015 – A. Martial
- 2016 – Renato Sanches
- 2017 – K. Mbappé
- 2018 – M. De Ligt
- 2019 – Joao Felix
- 2020 – E. Haaland
- 2021 – Pedri
- 2022 – Gavi
- 2023 – J. Bellingham
- 2024 – L. Yamal
- 2025 – D. Doué