Golden Boy, premiato anche Pio Esposito: “In estate avevo ansia”

Presso il Salone dell’Automobile di Torino si è tenuta la 23^ edizione del Golden Boy, premio ideato dal quotidiano Tuttosport per eleggere di anno in anno i migliori giovani talenti del calcio mondiale. Per il Golden Boy 2025 a trionfare è un giocatore che ha vinto tutto quello che poteva, o quasi, a livello di club: Desiré Doué, che ha fatto ammattire l’Inter in finale di Champions League a maggio. Il giocatore del PSG raccoglie dunque l’eredità di Lamine Yamal e Jude Bellingham, ultimi trionfatori. Premiato nel corso della serata anche l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito (Golden Boy italiano). Come Golden Player Man è stato premiato Diogo Jota, con il premio ritirato dalla moglie del defunto giocatore. Miglior Executive è stato eletto Luis Campos, ds del PSG. Miglior presidente: Al Khelaifi del PSG. Golden Girl italiana: Eva Schatzer. A Lilian Thuram il Golden Boy alla carriera.

Le parole di Pio Esposito, premiato al Golden Boy

A vincere il Golden Boy Italiano è Francesco Pio Esposito, attaccante che dopo essersi messo in mostra in Serie B con lo Spezia si sta facendo valere fra le fila dell’Inter e in Nazionale Italianna.

Il centravanti ha confidato la propria emozione dal palco: “Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici e le dedicato questo premio oltre a chi ha creduto in me. Tappa a cui cominciare. Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile, penso solo ad impegnarmi ogni giorno. La Nazionale è il sogno di ogni bambino, è incredibile, mi viene la pelle d’oca quando penso a quella maglia. Dalla B all’Inter c’era un po’ di ansia, dal primo momento i miei compagni mi hanno fatto sentire a mio agio. Pressione? Fastidio no, responsabilità è giusto averle, penso a dare tutto e raccolgo i frutti del lavoro”.

L’albo d’oro del Golden Boy: Doue succede a Yamal

Ecco di seguito l’albo d’oro del Golden Boy, con tutti i nomi dei vincitori del riconoscimento inaugurato nel 2003 da Tuttosport: