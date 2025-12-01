Né il colosso Paris Saint-Germain, né il Marsiglia di Roberto De Zerbi: a comandare la classifica nella Ligue 1 francese è il Lens. Un club che è rinato anche grazie ai gol dell’ex Udinese Florian Thauvin, ma che ha diversi legami con l’Italia, a partire dal proprietario, che è azionista di maggioranza del Padova.

Il colosso Paris Saint-Germain è caduto contro il Monaco, il Marsiglia ha subito una beffa in pieno recupero pareggiando 2-2 con il Tolosa: a comandare la classifica nella Ligue 1 francese è una sorpresa assoluta, il Lens. Un club che ha vinto un solo campionato nella propria storia, nella stagione 1997/98 e che non assaporava un primo posto, anche momentaneo, da più di vent’anni. E che ora sogna, nonostante una situazione che non invitava certo a pensare in grande, date le difficoltà di bilancio che lo hanno visto sfiorare il baratro non troppo tempo fa. Ora a far gioire e sperare la tifoseria è un ex idolo dell’Udinese, Florian Thauvin, anche se i legami con l’Italia non finiscono qui.

La storia del Lens, sorpresa in Ligue 1 ed i legami con l’Italia

Nel 2016 il Lens rischiava il fallimento, come ricorda Cronache di Spogliatoio. Il proprietario è Joseph Oughourlian, imprenditore francese originario dall’Armenia, che in Italia è noto per essere l’azionista di maggioranza del Padova, club che l’anno scorso è stato promosso dalla Serie C alla Serie B. In Italia Oughourlian possiede anche quote di Parmalat e Mediaset.

Dal Lens sono arrivati di recente in Italia giocatori come Andy Diouf, ceduto all’Inter, oltre a El Ayaoui, sbarcato alla Roma di Gasperini. Una particolarità anche in panchina. L’allenatore che sta facendo sognare i tifosi è Pierre Sage, che fino a un anno e mezzo fa non aveva nemmeno il patentino da allenatore. È subentrato a Fabio Grosso al Lione a novembre 2023, quando però ricopriva il ruolo di direttore del centro di formazione del Lione. Inizialmente era stato scelto per un ruollìo ad interim, ma rimase in sella visto che riportò il Lione dai bassifondi della classifica fino alla qualificazione in Europa League.

I gol dell’ex Udinese Thauvin fanno sognare il Lens

Florian Thauvin ha scelto il Lens la scorsa estate: dopo essere stato il simbolo dell’Udinese, in Francia ha riconquistato la considerazione del ct della Francia Didier Deschamps, che spera di convincere anche per le convocazioni al prossimo Mondiale che si disputerà fra Stati Uniti, Messico e Canada nell’estate 2026. Con la doppietta siglata all’Angers nell’ultimo weekend ha permesso al Lens di tornare in vetta alla classifica dopo più di 20 anni (l’ultima volta è successo nel 2004).