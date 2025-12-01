Juve, l’esito degli esami di Vlahovic è una mazzata. Diagnosi e tempi di recupero

È arrivato l’esito degli esami strumentali per l’infortunio di Dusan Vlahovic e sembra concretizzarsi l’ipotesi più temuta dalla Juventus e dai tifosi bianconeri. Per il centravanti serbo infatti si profila un lungo stop, come le lacrime dopo l’uscita dal campo contro il Cagliari avevano fatto temere

È più grave del previsto il referto dei tanto temuti esami strumentali per l’infortunio del centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic. Nel corso dell’ultima partita giocata dai bianconeri allo Juventus Stadium contro il Cagliari – vinta dalla squadra di Luciano Spalletti per 2-1 in rimonta con doppietta di Kenan Yildiz – l’attaccante serbo è uscito dal campo dopo appena mezz’ora di gioco. Lacrime sul viso e volto coperto nell’uscire dal campo, poi un labiale inequivocabile in risposta a Spalletti: “Mi sono fatto molto male”, le parole rubate al giocatore dalle telecamere. L’esito del referto medico non lascia presagire nulla di buono.

L’esito degli esami della Juventus per l’infortunio di Vlahovic

Questo l’esito degli esami fatti dallo staff medico della Juventus per l’infortunio di Dusan Vlahovic: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

Juve, i tempi di recupero per l’infortunio di Vlahovic

“Lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra”: questo l’esito del referto medico per l’infortunio che ha costretto Dusan Vlahovic ad abbandonare anzitempo la partita vinta dalla Juventus contro il Cagliari. Ma per quanto dovrà stare fermo ai box il giocatore serbo?

Realisticamente si profila per lui uno stop con tempi lunghi: almeno 3 mesi, se non 4, saranno necessari per rivederlo in campo. Nel frattempo il centravanti dovrà anche decidere se operarsi o se optare per una terapia conservativa. Il comunicato fa riferimento alla necessità di ulteriori consigli medici, che saranno dunque decisivi per valutare questo aspetto. Il rischio dunque è che il giocatore possa perdersi la grossa parte di quello che rimane della stagione della Juventus. Il giocatore farà dunque le valutazioni del caso con chi lo circonda e con i medici, tenendo anche conto che in prospettiva non ha un Mondiale da giocare, visto che la Serbia non si è qualificata per l’edizione che si terrà fra Stati Uniti, Messico e Canada, la prossima estate.