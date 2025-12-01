Lang e Neres, foto in treno e messaggio a Dybala: è bufera social

Non tutti i mali vengono per nuocere. Chi pensava che i tanti infortuni patiti dal Napoli in questo inizio di stagione potessero risultare troppo pesanti da gestire deve fare i conti con Lang e Neres, rivitalizzati da Conte, abile a cambiare in corsa. E intanto i due accendono i social dopo la sfida contro la Roma con una foto in treno

“Non voglio accompagnare un morto”, aveva detto Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna. Dimissioni in arrivo? Un passo indietro? Niente di tutto questo. L’allenatore del Napoli ha trovato la via per rivitalizzare una squadra per la quale i “funerali” sono stati celebrati troppo presto. Come già fatto lo scorso anno, il tecnico è stato abile a cambiare in corsa, inserendo e valorizzando Noa Lang e David Neres, rimasti fino a qui ai margini del nuovo corso. I due attaccanti sono protagonisti della rinascita azzurra e dopo la sfida contro la Roma all’Olimpico hanno regalato a favore di social network uno scatto che ha acceso i tifosi.

Lang e Neres, la foto dopo Roma-Napoli accende i social

Nel viaggio di ritorno da Roma dopo la vittoria del Napoli con gol di David Neres, l’attaccante brasiliano ha celebrato il successo con uno scatto al fianco del compagno di squadra Noa Lang.

In una posizione che a qualcuno ha ricordato la celebre esultanza di Paulo Dybala, appena affrontato sul campo dell’Olimpico: la Dybala-mask. È pur vero che i due hanno usato tre dita, mentre l’argentino ne utilizza due dopo i gol, nel portare indice e pollice sotto al naso. Inoltre i due hanno solamente postato la foto fra le loro stories su Instagram, senza accompagnare lo scatto da alcun riferimento al fantasista. “Craque”, ha scritto Neres taggando l’amico. In molti sui social si sono però scatenati vedendo un riferimento all’ex giocatore della Juventus.

Rinascita del Napoli con gli ex oggetti misteriosi Lang e Neres

Ciò che importa ai tifosi partenopei comunque è che anche senza i vari Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa e Romelu Lukaku ci sia vita lì davanti. Noa Lang è partito titolare nelle ultime tre gare giocate dal Napoli fra campionato e Champions League, realizzando uno dei tre gol fatti dagli azzurri contro l’Atalanta. Prima di questo trittico è bene ricordare che era partito dall’inizio solamente in un caso. Lo stesso David Neres ha giocato titolare in queste tre partite, risultando peraltro altamente decisivo: due i gol fatti all’Atalanta, uno – quello del definitivo 0-1 – contro la Roma. Anche lui prima di oggi era partito titolare solo in un caso.