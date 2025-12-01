Un ragazzo peruviano 15enne, Cliver Huaman, trasmette la finale di Copa Libertadores – per il proprio canale – dalla cima di una collina dopo 18 ore di viaggio. Il motivo? Il ragazzo, che sogna di diventare un telecronista, non è riuscito ad ottenere l’accredito dalla Conmebol per l’evento

“Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”. Chissà se il quindicenne Cliver Huamán conosce questo aforisma, attribuito a Confucio, di sicuro il concetto sembra essere impresso nella sua mente. La sua storia intanto ha fatto rapidamente il giro del mondo. Nella notte italiana fra sabato e domenica si è infatti giocata la finale di Copa Libertadores fra Flamengo e Palmeiras, decisa da un gol dell’ex Juventus Danilo a favore del Flamengo. Il giovane non è riuscito ad ottenere l’accredito per l’evento, ma non si è arreso: dopo 18 ore di viaggio, partendo dal Perù, ha raggiunto la vetta di un’alta collina per trasmettere ugualmente la partita con annesso racconto live, a favore del suo canale “Pol deportes”.

Video, 15enne trasmette la Libertadores da una montagna

Il video di Cliver Huamán, meglio conosciuto come “Pol Deportes” sui social network, sta girando e commuovendo in tutto il mondo da sabato, quando si è giocata la finale della Copa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras. A soli 15 anni, il giovane giornalista è salito in cima a una delle colline che guida con il Monumental de Lima e ha trasmesso dall’alto la partita che si è conclusa con il Mengao laureatosi campione.

La sua storia è diventata un esempio di superamento e un chiaro messaggio che quando c’è volontà, tutto è possibile. Il tutto perché, essendo minorenne, Cliver non ha potuto accreditarsi con la Conmebol per coprire la finale dall’interno dello stadio. Tuttavia, questo non ha impedito all’intrepido giornalista di portare a termine la sua missione. Di seguito alcune immagini della sua impresa.

Chi è Cliver Huamán, il 15enne che sogna di fare il giornalista

Cliver Huaman è il creatore di “Pol Deportes”, account social che di solito racconta le partite con i mezzi che ha. Per l’occasione della finale di Copa Libertadores in particolare ha viaggiato più di 18 ore dalla sua nativa Huampica a Lima, per essere presente nella coppa più ambita del Sudamerica. È arrivato molto presto nelle vicinanze dello stadio e, anche prima che le porte si aprissero, ha già iniziato con le interviste ai tifosi brasiliani. Cliver Huamán ha commosso il mondo con il suo lavoro impeccabile dalla cima della collina di confine al Monumental de Lima. Video che si può trovare nell’account “@cliperodepoldeportes” su Tik Tok.