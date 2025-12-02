Non solo Erling Haaland: in Premier League a pochi gol (3) dal bomber implacabile del Manchester City si fa strada un attaccante sconosciuto ai più fino a pochi mesi fa. Si tratta di Igor Thiago, rivelazione del Brentford

Erling Haaland è un mostro di continuità e tutti ne possono elogiare i numeri in ogni momento. Nella ricca e seguitissima Premier League però il centravanti del Manchester City ha un rivale inaspettato per la vittoria della classifica marcatori. Di chi si tratta? Di Igor Thiago, centravanti che in pochi conoscevano qualche mese fa. Con il brasiliano che si fa strada alle spalle del campione norvegese, il Brentford continua la sua tradizione di trovare sostituti efficaci per i propri giocatori chiave. Ma da dove arriva Igor Thiago? Scopriamolo.

Esplode Igor Thiago, nuovo rivale di Haaland

La più recente rivelazione del Brentford è Igor Thiago, attaccante brasiliano emerso come rivale di Erling Haaland nella corsa alla Scarpa d’Oro e della classifica marcatori nella Premier League 2025-26. Nonostante le importanti partenze estive e i timori nella lotta salvezza per la sua squadra, Thiago si è imposto segnando 11 gol nelle prime 13 partite di campionato. Grazie ai suoi gol il Brentford si sta mantenendo nella metà alta della classifica e il brasiliano sta colmando quasi da solo il vuoto lasciato da Mbeumo e Wissa. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club come Aston Villa, Tottenham e Newcastle, mentre cresce anche la possibilità di una prima convocazione nella nazionale brasiliana in vista del Mondiale 2026.

Chi è Igor Thiago: era muratore, ora segna in Premier

Igor Thiago è cresciuto a Gama, in Brasile, e ha iniziato a giocare a calcio all’età di otto o nove anni, sviluppando gradualmente la passione per questo sport. Dopo aver mosso i primi passi nel Vere FC, la sua vita è stata segnata dalla morte del padre a 13 anni, evento che lo ha costretto a lavorare come trasportatore di generi alimentari e muratore per sostenere la famiglia. A 18 anni ha ricevuto la sua grande occasione con il Cruzeiro, con cui ha realizzato 10 gol in 64 presenze, attirando le prime attenzioni dall’Europa.

Il trasferimento al Ludogorets nel 2022 ha segnato il suo vero salto di qualità: in Bulgaria ha collezionato 32 gol e assist complessivi contribuendo a due titoli nazionali, alla Coppa di Bulgaria e alla Supercoppa. Nel 2023 è passato al Club Brugge per 8 milioni di euro, dove ha vissuto una stagione esplosiva: 29 gol in 55 partite, vittoria della Pro League e semifinale di Conference League, venendo anche premiato come Young Player of the Season. Nell’estate successiva il Brentford lo ha acquistato per 30 milioni di sterline, ma la sua prima stagione è stata segnata da un infortunio al menisco e da un’infezione al ginocchio che lo hanno limitato a poche apparizioni. Oggi è pienamente esploso come nuovo leader offensivo del Brentford.