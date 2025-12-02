Sta facendo discutere sui social quanto accaduto nel primo tempo di Juventus-Udinese di Coppa Italia. Il frame fornito dal SAOT, sul gol annullato di David non convince, infatti, il gol potrebbe essere regolare.

Un episodio che ricorda il gol annullato alla Juventus contro la Salernitana, in quel caso era Candreva, non rilevato dal VAR a tenere in gioco il giocatore bianconero. Oggi è stato annullato il gol di Jonathan David, ma la posizione del canadese potrebbe essere regolare. I tifosi della Juventus sono scoppiati in protesta sui social contro il direttore di gara Fourneau per la decisione. Il frame mostrato dalla televisione prende in considerazione Bertola, la posizione di Palma al centro dell’area di rigore sembrerebbe però tenere in gioco il centravanti canadese. L’attaccate aveva poi trovato il gol del momentaneo 2-0. Il match ha poi visto vincere i bianconeri con l’autorete di Palma e il gol di Locatelli su rigore.

Juventus, il gol annullato a Jonathan David

Ha fatto discutere il fuorigioco segnalato dal secondo assistente di Fourneau che ha portato all’annullamento del 2-0 di David in Juventus-Udinese di Coppa Italia. Una rete molto bella, quella realizzata dal Canadese che non è stata però convalidata. Il frame mostrato in diretta tv, prende in considerazione Bertola al centro dell’area di rigore e non Palma. La sensazione è però che il classe 2008, tedesco, tenga in gioco il centravanti canadese. Un episodio che ricorda quello di Juventus-Salernitana, quando la posizione di Candreva non fù rilevata e la rete bianconera venne annullata. Le immagini raccolte dal Saot e messe a disposizione del VAR, infatti, non convincono, con David che sembra essere in posizione regolare. Un gol, annullato, che non ha però influito sul risultato finale del match. La Juventus ha vinto 2-0 con l’autorete di Palma e il gol su rigore di Locatelli. Nel finale annullato il 3-0 ad Openda.

Gatti ko

Al 55′ del match contro l’Udinese dopo uno scontro di gioco con un avversario Gatti ha dovuto lasciare il campo. Il difensore bianconero ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Un infortunio del quale non si conosce ancora l’entità ma che se grave potrebbe anche tenere lontano per diverso tempo il difensore dal campo. Molto dipenderà da eventuali interessamenti dei legamenti. Le prossime ore saranno determinanti per capire quando il difensore dei bianconeri potrà tornare a disposizione di Luciano Spalletti e della Juventus che già non può contare su Gleison Bremer da lungo ko e non a disposizione. Il difensore bianconero svolgerà nella giornata di domani gli esami strumentali.

Juventus-Udinese, la partita

Juve avanti al 23′. Autogol di Palma. Cross di McKennie dalla destra con il giovane difensore che per anticipare David batte Sava e fa 1-0. Al 31′ l’Udinese pareggia ma la rete di Ehizibue viene annullata per fuorigioco. Juve che raddoppia al 34′ ma il gol di David viene annullato per fuorigioco, rete che lascia però diversi dubbi. Al 55′ la Juventus perde Gatti per infortunio al ginocchio. 2-0 che arriva al 68′. Pestone di Palma su Cabal. Fourneau richiamato al VAR assegna il penalty. Locatelli calcia centrale e fa 2-0. Al 94′ Openda fa 3-0. Rete annullata per fuorigioco di Joao Mario. Juventus ai quarti dove affronterà Atalanta o Genoa.