UFFICIALE – Gallinari si ritira, il messaggio che commuove

Danilo Gallinari annuncia il ritiro dal basket. Considerato uno dei migliori cestisti italiani di sempre – da molti il migliore in assoluto – grazie al talento, alla continuità e alla lunga carriera in NBA, giunge alla fine della sua favola. L’annuncio arriva all’età di 37 anni. Classe 1988, campione a Porto Rico ad agosto da MVP del campionato, ha disputato la sua ultima partita con la maglia azzurra a Eurobasket 2025 negli ottavi di finale contro la Slovenia. “Ho il cuore pieno di gratitudine”, scrive il campione dai propri canali social in un commosso messaggio.

Gallinari si ritira, il messaggio che commuove

Questo il messaggio con il quale Danilo Gallinari ha annunciato il ritiro dal basket: “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, guida dei miei allenatori, e, ovviamente, famiglia e amici che mi hanno accompagnato in ogni passo”.

È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento – grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!”. Ecco il post su Instagram di Gallinari.

Gallinari si ritira: il suo percorso

Danilo Gallinari è considerato come uno dei migliori cestisti italiani di sempre. Si è posto sullo stesso livello di figure storiche come Meneghin, Myers, Bargnani e Belinelli grazie alla capacità di evolversi, segnare e restare competitivo nonostante gli infortuni. Il suo percorso, iniziato a Milano e proseguito ai Knicks e ai Nuggets, è stato segnato da momenti brillanti e sliding doors, come la rottura del crociato nel 2013. Nonostante le difficoltà, ha disputato oltre dieci anni ad alto livello negli USA, diventando un riferimento del basket italiano contemporaneo.

In Italia il Gallo ha vestito le maglie di Casalpusterlengo, Edimes Pavia e Olimpia Milano. Negli Stati Uniti ha cambiato 9 squadre: New York Knicks (2008–2011), Denver Nuggets (2011–2017), Los Angeles Clippers (2017–2019), Oklahoma City Thunder (2019–2020), Atlanta Hawks (2020–2022), Boston Celtics (2022–2023), Washington Wizards (2023–2024), Detroit Pistons (2024) e Milwaukee Bucks (2024).