I 5 portieri che parano e segnano i rigori: Vanja Milinkovic-Savic è il leader

Para rigori, goleador, certezza del Napoli: Vanja Milinkovic-Savic è uno dei grandi protagonisti della vittoria degli Azzurri in Coppa Italia. Un autentico muro, insuperabile e all’occasione anche rigorista!

A segno su calcio di rigore in Coppa Italia: il serbo Vanja Milinkovic-Savic si iscrive all’elenco dei portieri glaciali dagli undici metri. Evento raro ma sicuramente non impossibile, considerando alcuni colleghi-specialisti. Affidabile quando si tratta di pararli: Morata e Camarda ne sanno qualcosa, una sentenza anche quando bisogna calciarli. Portieri ma anche in seguito anche dei veri e propri goleador…

Le dichiarazioni di Milinkovic-Savic dopo la vittoria in Coppa Italia

Ai microfoni di SportMediaset, il portiere serbo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dieci rigori ancora non li avevo mai vissuti, l’importante è aver passato il turno. Il mio rigore una fucilata? L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata… Sicuramente fa meglio lui (indica Buongiorno e sorride, ndr.) Io mi alleno per pararli e basta, abbiamo i tiratori quindi non c’è bisogno di me solitamente. Non penso che oggi abbiamo fatto errori ma un’occasione sfortunata e un rimpallo può succedere. Un derby per me contro la Juve? I tre punti sono sempre tre punti!”.

Chi sono i migliori portieri a tirare i rigori

Non ci sono più i Rogerio Ceni, i José Luis Chilavert o i Hans-Jörg Butt di un tempo: i migliori rigoristi e giocatori impeccabili anche da calcio piazzato. E l’ex portiere del San Paolo detiene il record mondiale per maggior numero di gol segnati da un estremo difensore. Ai nostri giorni questa “categoria” è un po’ passata di moda: e ad oggi un portiere come Vanja Milinkovic-Savic perfetto in entrambe le situazioni è difficile da reperire.

Tra i portieri ancora in attività che non si creano problemi a presentarsi dagli undici metri non si possono non considerare Kepa dell’Arsenal (fatale un suo errore in Carabao Cup quando vestiva la maglia del Chelsea), o Mirko Pigliacelli del Catanzaro che ne ha segnato qualcuno in Romania con il Craiova.

A questi andrebbero aggiunti anche Manuel Neuer del Bayern Monaco che riuscì a battere Peter Cech nella serie di rigori in finale di Champions League o ancora l’ex Lazio Fernando Muslera decisivo in Galatasaray-Manisaspor. Da Oblak a Courtois o De Gea potrebbero essere delle valide alternative da non scartare considerando le qualità con i piedi…