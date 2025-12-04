Juve, Vlahovic si è operato: il comunicato e i tempi di recupero

Dusan Vlahovic si è operato dopo l’infortunio rimediato nella sfida vinta dalla Juventus contro il Cagliari. Come previsto i tempi di recupero si presume siano molto lunghi: tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero

Dusan Vlahovic si è operato e l’intervento è perfettamente riuscito. Le buone notizie per la Juventus finiscono qui per quanto riguarda il centravanti serbo, che ora dovrà fermarsi a lungo. Nel corso dell’ultima partita giocata dai bianconeri allo Juventus Stadium contro il Cagliari – vinta dalla squadra di Luciano Spalletti per 2-1 in rimonta con doppietta di Kenan Yildiz – l’attaccante è uscito dal campo dopo appena mezz’ora di gioco. Lacrime sul viso e volto coperto nell’uscire dal campo, poi un labiale inequivocabile in risposta a Spalletti: “Mi sono fatto molto male”, le parole rubate al giocatore dalle telecamere.

Vlahovic operato: il comunicato della Juve

Di seguito il comunicato della Juventus sull’operazione effettuata da Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è finito sotto ai ferri in data odierna a causa dell’infortunio subito nella sfida vinta per 2-1 dai bianconeri contro il Cagliari:

“Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo”.

Juve, i tempi di recupero per l’infortunio di Vlahovic

In seguito all’intervento chirurgico Dusan Vlahovic dovrà rispettare un rigido percorso di recupero, che non sarà breve. Dopo un iniziale periodo di riposo assoluto, partirà il suo percorso riabilitativo. Sembra che il centravanti serbo non potrà tornare sui campi di gioco prima di almeno 14 settimane, ma è chiaramente presto per capire esattamente quando potrebbe tornare a dire la sua.

Insomma, facendo due conti è facile intuire che sarà costretto a perdersi la parte cruciale della stagione. Eventualmente un obiettivo potrebbe essere quello di tornare al 100% in tempo per il rush finale del campionato, mentre osserverà da fuori per quali obiettivi sarà capace di lottare la squadra di Spalletti.