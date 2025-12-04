Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali con una clamorosa scoperta macabra avvenuta in Messico: ritrovati più di 400 sacchi contenenti resti umani.

In attesa delle ultime squadre che si qualificheranno al prossimo Mondiale grazie ai play-off, è iniziato il conto alla rovescia per una delle competizioni più attese. Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno l’edizione 2026 e domani ci sarà il sorteggio dei gironi, in attesa di conoscere il futuro dell’Italia che si giocherà il tutto per tutto a marzo: prima nella semifinale contro l’Irlanda del Nord poi in caso di passaggio del turno in finale contro la vincente di Galles e Bosnia.

Resti umani nei sacchi in Messico: macabra scoperta

Come raccontato da FanPage.it, la curiosa scoperta è avvenuta vicino l’Estadio Akron di Guadalajara scelto per ospitare le partite della prossima Coppa del Mondo FIFA 2026. Secondo quanto trapelato dal Messico, i resti potrebbero appartenere ad alcune persone colpite dalla violenza legata al narcotraffico e alla criminalità organizzata. Indagini in corso da parte delle autorità locali per identificare le vittime comunemente definite “Desaparecidos“.

Lo stadio Akron a Guadalajara dei Mondiali 2026

<<400 bolsas con restos humanos, feron localizados por las madres buscadoras en Jalisco, cerca del estadio mundialista.>> Pero, la FGr, anda persiguiendo a los campesinos que buscan una mejora a sus cosechas. pic.twitter.com/hfziR3uhro — Hector Trejo (@HtTrejo) November 11, 2025



Lo stadio Akron è situato a Zapopan, vicino a Guadalajara, in Messico e sarà uno dei prossimi impianti sportivi protagonisti al Mondiale 2026 che si disputerà in America del Nord e Centrale. Ospita le partite casalinghe del Club Deportivo Guadalajara chiamati anche Chivas. In erba sintetica inaugurato nel 2010 in occasione di un’amichevole contro il Manchester United conta quasi 50mila posti a sedere.

Guadalajara è una delle tre città messicane che ospiteranno i Mondiali insieme a Città del Messico con l’Estadio Azteca e Monterrey con l’Estadio BBVA: 13 partite complessive tra gironi ed eliminazione diretta.