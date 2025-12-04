Neymar, storia pazzesca: segna una tripletta col menisco lesionato. Santos vicino alla salvezza

La noche del Diez. Neymar Jr. assoluto protagonista del match vinto dal Santos contro la Juventude. Tre gol, tre punti e Peixe al momento fuori dalla zona retrocessione.

Una prestazione da vecchio numero 10: Neymar ha dimostrato ancora una volta le sue qualità e soprattutto quanto sia profondo il suo legame con il Santos. La squadra che l’ha cresciuto. Il club considerato il primo amore. Che ha trascinato fuori dalla zona retrocessione con tre reti da fuoriclasse nonostante l’infortunio e seppur in condizioni precarie. Il match era di vita o di morte con il Santos che naviga nei bassifondi della classifica e con un ennesimo fallimento sportivo dietro l’angolo.

La notte perfetta di Neymar: tripletta e Santos quasi salvo

Tutta la sua classe in campo. E’ sembrato quasi di rivedere il vecchio Neymar. Quello decisivo di Barcellona. E quello che si prende la squadra sulle spalle di Parigi. Insomma un trascinatore. Una tripletta nel secondo tempo in soli 17 minuti: ha aperto e chiuso le marcature infiammando i tifosi ospiti presenti allo stadio. Santos che lascia la zona rossa della classifica anche grazie al contributo del suo numero 10 che ha una missione nel cuore: la salvezza!

Il contratto con il club bianconero scadrà il prossimo 31 dicembre, poi sarà tempo di pensare al futuro e soprattutto alla Nazionale. Neymar vuole convincere Carlo Ancelotti: l’obiettivo è tornare protagonisti anche con il Brasile e provare a rientrare nel giro della Selecao strappando una convocazione per il Mondiale che si disputerà la prossima estate in America, Canada e Messico. I tre gol messi a segno nella notte contro il Santos entrano di diritto nella recente storia del club. Un eroe vero, quel calciatore che il 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio. Sacrificio, amore, passione e, soprattutto speranza!