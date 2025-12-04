Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan di Massimiliano Allegri perde la “rivincita” della recente sfida giocata in campionato contro la Lazio: decide Zaccagni. Il Bologna ha la meglio all’ultimo sul Parma: Castro stende i gialloblu

Prosegue il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. La Lazio di Maurizio Sarri si prende la sua rivincita a pochi giorni dal contestatissimo ko in campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri: all’Olimpico la decide Mattia Zaccagni. Vola ai quarti anche il Bologna di Vincenzo Italiano: un gol di Santiago Castro stende il Parma di Carlos Cuesta.

Zaccagni stente il Milan: Lazio ai quarti di Coppa Italia

Il primo tempo è equilibrato tra Lazio e Milan: i biancocelesti partono meglio con un attivo Basic, mentre i rossoneri faticano a creare occasioni. Entrambe le squadre sbagliano molto e le punte ricevono pochi palloni. Maignan salva sul tiro di Isaksen e si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa Allegri tenta di dare una scossa e inserisce Nkunku per un opaco Saelemaekers. Con le squadre più lunghe per la stanchezza aumentano le chance, ma Leao spreca al 71’. All’81’ Tavares pennella un corner e Zaccagni segna di testa l’1-0 decisivo. La Lazio controlla fino alla fine e vola ai quarti col Bologna.

Il Bologna supera il Parma: decisivo Castro nel finale

Il Bologna – Campione in carica nel torneo – conquista i quarti di finale di Coppa Italia rimontando e battendo il Parma 2-1 al Dall’Ara. Decisivo Santiago Castro, ancora letale contro i ducali con il suo terzo gol stagionale contro di loro. La squadra di Italiano entra così tra le prime otto del torneo.

Il Parma parte meglio: pressing alto, occasioni per Benedyczak e vantaggio al 13’ su filtrante di Lovik. Bologna in difficoltà, ma un errore di Trabucchi permette a Rowe di firmare l’1-1. Nella ripresa entrambe le squadre creano, finché Holm trova Castro, che di testa sigla il gol partita, condannando un buon Parma.