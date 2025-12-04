SI HD

Zaccagni stende il Milan, Castro il Parma: Lazio e Bologna ai quarti di Coppa Italia

di

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan di Massimiliano Allegri perde la “rivincita” della recente sfida giocata in campionato contro la Lazio: decide Zaccagni. Il Bologna ha la meglio all’ultimo sul Parma: Castro stende i gialloblu

Prosegue il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. La Lazio di Maurizio Sarri si prende la sua rivincita a pochi giorni dal contestatissimo ko in campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri: all’Olimpico la decide Mattia Zaccagni. Vola ai quarti anche il Bologna di Vincenzo Italiano: un gol di Santiago Castro stende il Parma di Carlos Cuesta.

Zaccagni stente il Milan: Lazio ai quarti di Coppa Italia

Il primo tempo è equilibrato tra Lazio e Milan: i biancocelesti partono meglio con un attivo Basic, mentre i rossoneri faticano a creare occasioni. Entrambe le squadre sbagliano molto e le punte ricevono pochi palloni. Maignan salva sul tiro di Isaksen e si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa Allegri tenta di dare una scossa e inserisce Nkunku per un opaco Saelemaekers. Con le squadre più lunghe per la stanchezza aumentano le chance, ma Leao spreca al 71’. All’81’ Tavares pennella un corner e Zaccagni segna di testa l’1-0 decisivo. La Lazio controlla fino alla fine e vola ai quarti col Bologna.

Il Bologna di Italiano vola ai quarti di Coppa Italia (LaPresse) - sportitalia.it
Il Bologna di Italiano vola ai quarti di Coppa Italia (LaPresse) – sportitalia.it

Il Bologna supera il Parma: decisivo Castro nel finale

Il Bologna – Campione in carica nel torneo – conquista i quarti di finale di Coppa Italia rimontando e battendo il Parma 2-1 al Dall’Ara. Decisivo Santiago Castro, ancora letale contro i ducali con il suo terzo gol stagionale contro di loro. La squadra di Italiano entra così tra le prime otto del torneo.

Il Parma parte meglio: pressing alto, occasioni per Benedyczak e vantaggio al 13’ su filtrante di Lovik. Bologna in difficoltà, ma un errore di Trabucchi permette a Rowe di firmare l’1-1. Nella ripresa entrambe le squadre creano, finché Holm trova Castro, che di testa sigla il gol partita, condannando un buon Parma.

