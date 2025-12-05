“Bunker”, Episodio 1 del podcast di Michele Criscitiello e Ylenia Frezza: scandali e confessioni del mondo arbitrale

Prende vita il nuovo podcast d’inchiesta sportiva “Bunker”, a cura di Michele Criscitiello e Ylenia Frezza. Nella prima puntata l’indagine riguarda il mondo arbitrale: “Qui facciamo nomi e cognomi”, spiega il direttore di Sportitalia

Nasce un nuovo podcast, diverso da tutti gli altri. Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, insieme alla giornalista Ylenia Frezza fa luce su ciò che non va nel mondo del calcio e sugli aspetti più in ombra di questo sport. A partire dal mondo arbitrale, tema trattato nella prima puntata già online sul canale YouTube di Michele Criscitiello. Fra inedite rivelazioni, testimonianze e casi trattati in profondità. Con un intento chiaro: “Approfondire ciò che gli altri non approfondiscono, facendo nomi e cognomi”, spiega Criscitiello.

“Bunker”, il podcast d’inchiesta nel mondo sportivo

Ecco di seguito il link alla prima puntata del podcast con approfondimenti, testimonianze e rivelazioni sul mondo arbitrale:

“Bunker”, Michele Criscitiello: “Facciamo nomi e cognomi”

Questa la presentazione fatta dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, sull’intento del podcast: “Io non ho mai un partito preso. Soprattutto qui non facciamo le inchieste sportive per andare contro qualcuno. Ma vogliamo semplicemente approfondire quello che gli altri non approfondiscono, quello che non ci torna, quello che nel calcio non funziona e viene lasciato in secondo piano. L’inchiesta sportiva? Cosa mai fatta. Ora è arrivato il momento di entrare nel merito della vicenda, di fare nomi e cognomi, portando i fatti”.