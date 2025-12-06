Napoli, il peggio è passato: Buongiorno racconta cosa è successo con Conte

Alessandro Buongiorno, ai microfoni di DAZN, ha spiegato come il confronto negli spogliatoi abbia ricompattato il Napoli. Il difensore ha sottolineato fiducia e unità in vista della sfida alla Juventus.

Alessandro Buongiorno, intervenuto a DAZN, ha raccontato che il confronto avuto nello spogliatoio ha permesso al Napoli di ritrovare compattezza. Il difensore ha evidenziato come nel gruppo siano tornate fiducia, unità e nuove energie in vista dell’impegno contro la Juventus. Napoli, il retroscena di Buongiorno

Nel corso di un’intervista concessa a DAZN alla vigilia del big match Napoli–Juventus, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno ha voluto chiarire la situazione interna al gruppo: “Ci siamo chiariti tra di noi, con il mister, che ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Conte ha ragione, se vogliamo possiamo. Ogni partita deve darci consapevolezza della nostra forza”.

Già nelle settimane precedenti il rendimento disomogeneo aveva generato tensioni, poi affrontate durante la sosta: secondo Buongiorno, quella pausa è servita a ricompattare lo spogliatoio e a rinsaldare la fiducia in Antonio Conte. Adesso l’obiettivo è mantenere questa compattezza: ogni partita deve essere affrontata con lo spirito mostrato nelle ultime uscite.

Durante l’intervista, il centrale ha anche evidenziato l’importanza della fase difensiva come responsabilità collettiva: “Non è solo compito dei difensori, anche gli attaccanti devono sacrificarsi per evitare di subire gol”.

