Sbaglia il colore degli scaldamuscoli e viene espulso: la vicenda è clamorosa

Una vicenda tanto rara quanto surreale quella che ha visto coinvolto il capitano del Goa Iker Guarrotxena, in occasione della semifinale di Supercoppa indiana contro il Mumbai City: espulsione assurda.

Un rosso stranissimo ma corretto quello che ha riguardato Iker Guarrotxena, il calciatore del Goa è stato espulso per aver reagito malamente alla richiesta di cambiarsi un paio di scaldamuscoli del colore sbagliato. E’ tutto avvenuto prima di giocare la semifinale contro il Mumbai City nella Supercoppa Indiana. Gara poi terminata 2-1 per il Goa. Tutto corretto quello che è accaduto con il direttore di gara che ha applicato le regole nel modo giusto. Si può infatti indossare indumenti sotto la divisa ufficiali, ma non devono essere visibili a differenza di questo caso. La protesta di Guarrotxena è stata quindi ingiustificata.

Rosso ambiguo

E’ stata una vicenda particolare quella accaduta prima della gara tra il Goa e il Mumbai City, semifinale di Supercoppa Indiana. Il capitano del Goa, Iker Guarrotxena, è stato infatti espulso. Il motivo: a causa del colore sbagliato del suo intimo, più precisamente degli scaldamuscoli che aveva messo sotto i pantaloncini della divisa. È stata la sua reazione alla richiesta di cambiarli a provocare il cartellino rosso diretto da parte del direttore di gara, che nella circostanza ha applicato correttamente le ‘FIFA Equipment Regulations’, ovvero le regole relative all’equipaggiamento dei calciatori, in particolare la numero 21 comma 1.

In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025

L’accaduto

L’episodio del rosso a Guarrotxena è accaduto il 4 dicembre, nella semifinale della AIFF Super Cup tra FC Goa e Mumbai City FC, allo Stadio Jawaharlal Nehru di Margao, nel territorio federato di Goa. Il capitano del Goa, Guarrotxena si è presentato per la gara indossando dei pantaloncini termici blu sotto quelli bianchi della divisa ufficiale del suo club. In questo modo ha violato la regola sugli indumenti intimi, che al comma 1 recita così: “Sotto il loro kit di gioco, i calciatori possono indossare biancheria intima, magliette, reggiseni sportivi, pantaloncini termici e/o qualsiasi tipo di abbigliamento rinfrescante, a condizione che l’indumento intimo non sia visibile all’esterno o sotto il kit di gioco oppure, se è visibile, sia dello stesso colore dominante dell’elemento sotto cui si trova“. Una vicenda particolare, quella accaduta in India. Il regolamento è stato però totalmente rispettato al netto della sorpresa generale.