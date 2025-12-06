Vince 3-1 il Verona contro l’Atalanta e centra così il primo successo stagionale. Una vittoria casalinga che mancava da Verona-Fiorentina della scorsa stagione. Secondo ko per Palladino.

Le reti di Belghali, Giovane e Bernede regalano i 3 punti al Verona contro l’Atalanta. Crolla al Bentegodi la Dea contro gli scaligeri. Prestazione di personalità da parte dei ragazzi di Zanetti che tornano al successo. L’ultimo in casa era arrivato contro la Fiorentina, di Palladino, nella scorsa stagione. 1-0 gol di Bernede. Doppio vantaggio nel primo tempo per i ragazzi di Zanetti, avanti al 28′, raddoppio al 36′. Al 71′ il 3-0 di Bernede dopo un controllo VAR per un possibile rigore a favore dell’Atalanta. Al 81′ il rigore arriva davvero e Scamacca mette a segno il 3-1 definitivo per gli uomini di Palladino.

Verona-Atalanta 2-0, doppio vantaggio dopo 45 minuti

10 minuti e Verona in vantaggio. La rete di Giovane viene però annullata. Posizione di fuorigioco dell’attaccante brasiliano che batte Carnesecchi ma non basta. Atalanta vicina al vantaggio al 16′. Miracolo di Montipò su Hien. De Ketelaere manca la respinta. Chance Dea al 26′ con De Ketelaere, il belga ci prova su assist di Lookman ma la conclusione viene deviata in corner. Poco dopo è Hien a salvare e ad evitare il vantaggio del Verona. Al 28′ è Belghali a fare 1-0. Tacco di Mosquera per l’esterno gialloblù che supera Djimsiti e la sblocca. 8 minuti e arriva il 2-0. Respinta di Krstovic con Giovane che trova la rete del raddoppio, questa volta regolare. In chiusura di primo tempo ci prova Krstovic senza trovare però la rete del 2-1. Poco dopo primo giallo del match. Ammonito Nelsson per fallo su Krstovic.

Vince 3-1 il Verona

Verona subito pericoloso al 47′. Mosquera chiude però su Hien. Due minuti e per poco Niasse non beffa Montipò su cross di Bellanova. Al 60′ la banda Zanetti sfiora il 3-0. Carnesecchi salva su Frese. Al 71′ il Verona trova davvero il tris. A segnare è Bernede che rifinisce una ripartenza organizzata da Belghali e Giovane. Dopo un check con il VAR, per potenziale rigore per l’Atalanta, tocco di mano di Bella-Kotchap, il gol viene convalidato. Al 77′ Scamacca colpisce la traversa. Conclusione deviata con la mano da Bella-Kotchap, dopo revisione VAR, l’arbitro Mariani assegna il rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Scamacca che non sbaglia e fa 3-1. Nel finale è il Verona a sfiorare il 4-1. Termina così il match. Prima vittoria per il Verona. Secondo ko per Palladino.