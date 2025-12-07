Piove sul bagnato in casa Fiorentina. La classifica dice che i viola sono ultimi in solitaria – dopo la vittoria del Verona contro l’Atalanta – con zero vittorie. All’indomani della sconfitta di Sassuolo poi esplode il caso Gudmunsson, che risponde a tono a Vanoli

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina, ovunque si guardi. La classifica è sempre più drammatica: dopo la vittoria del Verona contro l’Atalanta di ieri sera i viola si ritrovano all’ultimo posto in solitaria, con appena sei punti dopo 14 gare e zero vittorie raccolte. Dopo la sconfitta per 3-1 rimediata contro il Sassuolo però scoppia anche il caso di Albert Gudmundsson che tramite i social si sfoga contro le parole del proprio allenatore Paolo Vanoli. Il motivo? Tutto ruota attorno al calcio di rigore siglato da Rolando Mandragora.

Fiorentina, le parole di Vanoli contro Gudmunsson

La situazione in casa Fiorentina è diventata estremamente delicata: la squadra è ultima in classifica con appena 6 punti e il clima si fa sempre più pesante, sia all’interno dello spogliatoio sia nel rapporto con i tifosi. A rendere il momento ancor più incandescente ci ha pensato l’allenatore Paolo Vanoli, intervenuto dopo il ko di ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Commentando quanto accaduto prima del rigore che ha portato al momentaneo vantaggio — realizzato da Mandragora dopo un confronto con Kean e Ranieri — il tecnico ha dichiarato: “Gudmundsson non se l’è sentita di calciare il rigore, questo deve preoccupare la Fiorentina. Sei pagato per prenderti le responsabilità”.

Fiorentina, la replica di Gudmunsson a Vanoli

La replica dell’attaccante islandese Albert Gudmundsson contro Paolo Vanoli non si è fatta attendere: su Instagram, sotto un post di DAZN che riportava le parole di Vanoli sopracitate, è arrivata la replica.

L’attaccante ha risposto così: “Non ho mai e non rifiuterò mai di prendere un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva prendere il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno”.