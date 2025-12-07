Grazie, Sportitalia! È stato un amore folle

Lascio Sportitalia. Il percorso professionale m’impone una scelta, si chiude così una parentesi di dieci anni che mi ha stravolto la vita.

Ho sognato Sportitalia prima di farne parte, poi ho partecipato al workshop del 2015 e compreso quanto fossi disposto ad alimentare quella parte di me che voleva essere libera. Non mi basta – adesso – ringraziare ed esternare solo gratitudine: ci sono momenti in cui bisogna andare oltre.

La scommessa Sportitalia

Avevo un lavoro teoricamente sicuro quando ho lasciato la mia terra, la Sicilia, per un salto nel vuoto: Sportitalia è stata per me una luce nel buio, che mi ha dato l’opportunità di entrare in casa di milioni di sportivi concedendomi una popolarità superiore a quella che meritassi.

Il bello però l’ho raccolto all’interno di questa emittente, trovando colleghi che sono diventati amici.

Il rapporto con Michele Criscitiello

Non smetterò mai di ringraziare Michele Criscitiello per aver creduto in me, anche quando qualcuno ha provato a screditarmi. Una volta nel suo ufficio venne recapitata una lettera non firmata che mi descriveva scarso e in malafede, inviata dalla città in cui sono nato e cresciuto: Michele mi mandò la foto del testo che mi portarono a ipotizzare con facilità chi si nascondesse dietro.

Michele mi mandò uno smile sotto e raddoppiò il mio compenso la settimana dopo. Prima di chiudere questo cerchio mi preme ringraziare la mia famiglia, dalla quale sono rimasto lontano anche nei momenti difficili: davanti alla telecamera a volte ho sorriso anche se non avrei dovuto, ma l’ho fatto per senso di responsabilità e amore per mio padre che mi ha pregato di non mollare anche quando mi guarda in tv da un letto dell’ospedale, impegnato a giocare con coraggio la sua partita per la vita. Tornerò a Sportitalia con la stessa felicità che probabilmente proverà Spalletti nel rimettere piede al Maradona nella sua prima gara da ex contro il Napoli che gli ha donato il primo scudetto, e con lo stesso amore con cui Conte affronta la Juve da avversario dopo averla vissuta in tutte le sue forme.

Grazie Sportitalia

Dieci anni dopo, la scelta lasciare la mia terra per tentare di essere felice mi ha donato la più grande opportunità che ho colto nella mia vita: un amore folle. Gran parte del tempo che ho vissuto a Sportitalia l’ho trascorso col supporto della mia futura moglie: non era scontato ed è stato magico. E ora che sono ai saluti, voglio dire un grazie speciale a Sportitalia e la cura ogni giorno per renderla sempre più bella. Grazie!