La Cremonese vola: 2-0 al Lecce, Nicola al 9° posto

La Cremonese non smette di sognare e vola alto: 2-0 al Lecce di Eusebio Di Francesco, la squadra di Davide Nicola al momento è addirittura nona in classifica.

La Cremonese continua a sorprendere e alimenta ambizioni fino a poche settimane fa impensabili. La formazione di Davide Nicola supera il Lecce per 2-0, risultato che premia una prestazione in costante crescita nell’arco dei novanta minuti. I grigiorossi con questo risultato si portano momentaneamente ad un insperato nono posto: e pensare che parliamo di una squadra neopromossa con l’obiettivo dichiarato di salvarsi.

Cremonese-Lecce 2-0, la partita

La prima metà di gara non regala particolari emozioni da parte dei padroni di casa, che faticano a trovare ritmo e fluidità, mentre gli ospiti si rendono pericolosi soprattutto nei minuti iniziali. L’occasione più ghiotta capita a Stulic, libero di colpire da posizione invitante: la sua imprecisione, però, finisce per pesare enormemente sull’andamento del match.

Nella ripresa il copione cambia radicalmente. La Cremonese alza il baricentro, aumenta l’intensità e al 57’ trova il varco giusto grazie all’intervento del VAR, che individua un fallo di Ramadani su Vandeputte. Bonazzoli si presenta dal dischetto e calcia con sicurezza di sinistro, spiazzando Falcone nonostante il portiere intuisca la direzione della conclusione. Per l’attaccante è il quinto centro in campionato, il primo davanti ai propri tifosi.

Il raddoppio arriva all’83’, quando Nicola inserisce forze fresche e viene subito ripagato. Zerbin confeziona un cross perfetto dalla fascia destra e Sanabria, entrato poco prima, svetta di testa superando il portiere giallorosso. Una rete che chiude definitivamente i giochi e certifica il dominio dei grigiorossi nella seconda metà di gara.

Cremonese nona dopo il 2-0 al Lecce: la classifica

Con questi tre punti, la Cremonese raggiunge quota 20 dopo 14 giornate e si ritrova sorprendentemente più vicina alla zona Europa che alla lotta per non retrocedere. Per il Lecce, invece, un brusco ridimensionamento dopo il successo della settimana precedente: i salentini dovranno cercare riscatto nel prossimo turno, in casa contro il Pisa, in una sfida che potrebbe pesare molto nella corsa salvezza.

CLASSIFICA

1. Inter 30

2. Milan 28

3. Napoli 28

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 18

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6