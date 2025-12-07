Termina 1-1 il match dell’Olimpico tra Lazio e Bologna. Gara sbloccata da Gustav Isaksen e pareggiata poi da Odgaard. Protagonisti anche i due portieri Provedel e Ravaglia.

E’ terminata in parità la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bologna. Sono arrivate nel primo tempo le due reti nel giro di due minuti. Prima Gustav Isaksen la sblocca al 38′ dopo una grande giocata di Zaccagni. Due minuti e Odgaard trova l’immediato pareggio. Nella ripresa protagonisti i due portieri. Nel finale Lazio che resta in 10. Espulso Gila per proteste. Bologna che accorcia sulla Roma e guadagna un punto sul Como ma perde l’occasione di tornare alla vittoria. Lazio che resta al 10^ posto in classifica. Nessun minuto poi per Ciro Immobile che resta per tutta la partita in panchina.

Isaksen chiama, Odgaard risponde

Pronti via subito Bologna pericoloso. Errore di Tavares che lancia Orsolini, il 7 rossoblù calcia ma manca di poco il gol. Al 3′ risposta della Lazio. Ci prova Zaccagni ma la sua conclusione dalla distanza viene bloccata da Ravaglia. Al 16′ Lazio vicina al gol. Erroraccio di Casale, Castellanos serve Isaksen ma l’esterno calcia addosso a Ravaglia, bravo a parare. 6 minuti e ci prova ancora il Bologna. Tiro dalla distanza di Odgaard, conclusione deviata in corner. Al 29′ è ancora Odgaard a impegnare Provedel bravo a reagire sulla conclusione ravvicinata del danese. Al 38′ Isaksen la sblocca. Ripartenza con Zaccagni che conclude in porta. Ravaglia respinge ma il danese è bravissimo a fare 1-0. Due minuti e il Bologna pareggia. Zortea supera Tavares e calcia, Provedel respinge ma Odgaard da due passi fa 1-1. Bologna che intanto perde Casale per infortunio, dentro De Silvestri. Al 43′ salvataggio sulla linea di Gila su tentativo di Miranda. Prima frazione che finisce 1-1.

Finisce 1-1

Ripresa che inizia con due cambi nella Lazio. Fuori Tavares e Isaksen, infortunato, dentro Lazzari e Cancellieri. Biancocelesti pericolosi al 62′. Ravaglia dice no a Guendouzi. Tiro di Marusic, conclusione respinta con il francese che calcia ma il portiere salva. Un minuto e Lazio ancora pericolosa. Questa volta Ravaglia decisivo su Cancellieri. Tra il 71′ e il 72′ Ravaglia è ancora due volte decisivo. Prima su Guendouzi e poi sul tentativo di testa del subentrato Noslin. Al 79′ la Lazio resta in 10. Doppio giallo per Gila. Il difensore prima viene ammonito per un intervento su Castro, poi prende il secondo cartellino per proteste. Non succede più nulla. Il match dell’Olimpico termina così 1-1. Nessun minuto per Ciro Immobile.

Lazio, le condizioni di Isaksen

Gustav Isaksen ha sentito tirare l’adduttore al 42′. Il calciatore zoppicava un pochino con i medici che gli hanno consigliato di fermarsi. Il calciatore sarebbe anche rientrato in campo, ma è stato scelto di cambiarlo. La speranza in casa Lazio è quella che il calciatore si sia fermato in tempo. Gli eventuali esami chiariranno se e per quanto il calciatore si dovrà nel caso fermare o se sarà già disponibile per il prossimo match.