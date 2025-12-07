Morata infortunato, il 2025 col Como è finito: condizioni e tempi di recupero

Il 2025 di Alvaro Morata si chiude in anticipo: durante la sconfitta del Como contro l’Inter, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo per un grave problema muscolare all’adduttore, confermato anche da Cesc Fabregas.

Il 2025 di Alvaro Morata è finito ieri durante la gara persa dal Como contro l’Inter. L’attaccante sostituito nel primo tempo della gara di San Siro da Douvikas ha accusato un grave problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. Nel dopo gara era chiaro che per l’attaccante spagnolo ex Milan non potesse comunque trattarsi di un infortunio di lieve entità. Lo aveva ammesso anche Cesc Fabregas che aveva detto: “Sembra che si sia fatto male all’adduttore“.

Inter-Como, gara sfortunata

La trasferta del Como a San Siro si è rivelata estremamente sfortunata. I lombardi sono stati travolti dall’Inter, cedendo per 4-0, ma il risultato pesante non è stata l’unica batosta. Durante il match, infatti, il centravanti titolare Alvaro Morata ha subito un grave infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo, privando la squadra di un punto di riferimento fondamentale in attacco e in generale nel gruppo.

Morata, stagione sotto tono

Fino a questo momento della stagione, Alvaro Morata non era ancora riuscito a trovare la via del gol con la maglia del Como. Nonostante le aspettative riposte sull’esperienza e il fiuto del centravanti spagnolo, l’attaccante non è ancora riuscito a incidere in zona realizzativa, rendendo il suo impatto sulla squadra più limitato del previsto. L’infortunio subito contro l’Inter complica ulteriormente la situazione per i lombardi.

I tempi di recupero di Morata

E infatti è andata proprio così, infatti, quest’oggi l’attaccante ha eseguito gli esami strumentali e l’entità è importante. Il Como dovrà fare a meno di Morata per circa quattro settimane. Un mese, insomma, di stop che dovrebbe tenerlo fuori fino all’inizio del 2026. Lo staff della formazione comasca proverà a recuperarlo per la gara del 15 gennaio tra Como e Milan.