Napoli-Juventus, Hojlund l’eroe di Conte contro Spalletti

La doppietta di Rasmus Hojlund regala i 3 punti al Napoli di Antonio Conte nel primo storico precedente contro Spalletti. Settima vittoria consecutiva del Napoli contro la Juventus al Diego Armando Maradona. Gara di personalità degli azzurri che sbloccano con Hojlund su assist di Neres. Nella ripresa a pareggiare i conti ci pensa Kenan Yildiz al primo vero tiro in porta per la banda Spalletti. Gol vittoria siglato ancora da Hojlund su sponda involontaria di Weston McKennie. Momento magico per gli azzurri imbattuti da 17 gare al Maradona. Napoli nuovamente primo, Inter superata e domani tocca al Milan.

Hojlund la sblocca

7 minuti e azzurri subito vicini al gol. Colpo di testa di McTominay su assist di Neres. Lo scozzesse sfiora il gol di testa. Pochi secondi e arriva il vantaggio Napoli. A sbloccarla è Hojlund. Di Lorenzo avvia l’azione per Neres che salta Koopmeiners e serve Hojlund. Bravo il danese a girare di prima e fare 1-0. Napoli pericoloso al 15′. Neres mette al centro, Hojlund non arriva di poco. Al 26′ ci prova Di Lorenzo. Cross di Lang, colpo di testa del capitano azzurro deviazione sopra la traversa di Di Gregorio. Al 34′ chance clamorosa per Kelly che dalla buona distanza calcia a lato. C’era però fuorigioco. Nel primo minuto di recupero il Napoli sfiora il 2-0. Corner di Lang e tentativo di McTominay che manda però il pallone sull’esterno della rete.

Yildiz pareggia, Hojlund la chiude

Al 4′ della ripresa Hojlund sfiora il 2-0. L’ex United cerca di fare tutto da solo ma calcia sopra la traversa. 6 minuti e McTominay ci prova. Punizione potente dello scozzese ma conclusione che termina a lato. 3 minuti e Yildiz fa 1-1. Triangolo tra il turco e McKennie che restituisce il pallone all’ex Next Gen, bravo a calciare in diagonale sul secondo palo battendo Milinkovic Savic. 3 minuti e il Napoli torna pericoloso. Corner azzurro e Rrahmani non trova la porta di testa. Al 78′ gli azzurri tornano avanti. Cross di Neres, sponda involontaria di McKennie per Hojlund che anticipa anche McTominay e fa 2-1 Napoli. A 5 dalla fine ancora azzurri pericolosi. Hojlund cerca Lang ma non lo trova, pallone a lato. Allo scadere Zhegrova ha poi la palla buona per il 2-2 ma la sua conclusione, troppo morbida finisce tra le braccia di Milinkovic Savic. Napoli primo a +1 sull’Inter, domani il Milan può agganciare gli azzurri.