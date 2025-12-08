La rete di Kenan Yildiz è stato il vero e unico lampo in una serata buia per la Juventus al Maradona. Il gol del talento turco ha illuso la banda Spalletti. Crollata dopo l’uscita dell’attaccante. I social si scatenano.

La crescita costante di Kenan Yildiz, è una delle poche note liete in questa stagione tribolata in casa Juventus. In 19 partite, il Turco ha segnato 6 gol e servito 5 assist, con un contributo al gol superiore al 50% per partita. Un impatto importante per un ragazzo del 2005 che si sta trovando tra 1000 difficoltà a doversi caricare sulle spalle il peso non solo della n.10 della Juventus ma di tutta la squadra. L’infortunio di Vlahovic e le prestazioni sotto le aspettative di Openda e David infatti hanno accentrato ancor di più su Yildiz, il peso dell’attacco bianconero. Ieri da falso 9 non ha convinto ma appena è tornato nel suo ruolo ha illuminato. Il cambio di Spalletti ha poi fatto infuriare i tifosi Juventini.

Yildiz, il gol

L’impatto di Kenan Yildiz sul match contro il Napoli non è stato positivo per quanto riguarda i primi 45 minuti della Juventus. La prestazione da finto 9 non ha convinto. In avvio di ripresa, con l’ingresso di David, al posto di Cabal, e l’arretramento di McKennie, il Turco ha però ripreso la posizione naturale. Da esterno con licenza di accentrarsi, Yildiz ha costruito l’azione che poi l’ha portato a finalizzare il gol del pareggio. L’attaccante prende palla nella zona nevralgica del campo entra dentro e scambia con McKennie, ricevendo in area e incrociando perfettamente sul palo lontano facendo 1-1 e superando Milinkovic-Savic. Un gol da 10, un gol di personalità. Una giocata che secondo quanto detto da Spalletti nel post gara, Yildiz dovrebbe tentare forse maggiormente.

Il cambio che fa discutere

Al 76′ minuto di Napoli-Juventus, Luciano Spalletti, ha sostituito Kenan Yildiz con Lois Openda. Un cambio che anche visto il risultato finale, e quello che è successo due minuti dopo, il gol del 2-1 di Hojlund, ha alimentato forti polemiche sui social. I tifosi della Juventus hanno accusato il tecnico per la sostituzione del Turco. L’impatto di Openda sulla partita, come spesso capitato da inizio stagione, non è stato memorabile. La gara di Yildiz, dopo un primo tempo in ombra aveva visto invece il classe 2005′ crescere e trovare il gol. Una sostituzione, quindi, che lascia l’amaro in bocca nel popolo Juventino, che in questo momento, non vorrebbe forse mai vedere il proprio 10 fuori dal terreno di gioco.

Le parole di Spalletti

Dopo la gara contro il Napoli, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così della sostituzione di Kenan Yildiz: “Al suo posto è entrato Openda, che lo si è pagato 45-50 milioni. Nessun infortunio per Yildiz: deve fare di più, ci può dare tanto. Ha fatto gol, ma la squadra ha bisogno delle vampate e anche lui ne può fare di più“. In conferenza stampa ha poi aggiunto questo sul primo tempo del Turco: “Yildiz, da centrale, aveva sempre un avversario alle spalle e non è riuscito a esprimersi al meglio. Anche noi non siamo stati bravi a metterlo nelle condizioni ideali“. Una prestazione, quella di Yildiz, che ha convinto quindi, sicuramente il popolo Juventino, un po’ meno Luciano Spalletti che dal suo 10 si attende una crescita ulteriore.