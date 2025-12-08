Morata infortunato: frustrazione nel messaggio social. La promessa ai tifosi del Como

La frustrazione di Alvaro Morata dopo Inter-Como: lungo messaggio ai tifosi lariani. Lo spagnolo, infortunatosi a San Siro, ha terminato anticipatamente il 2025.

Sostituito nel primo tempo della sfida di San Siro contro l’Inter, Alvaro Morata, attaccante del Como ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra che lo costringerà a restare ai box per almeno quattro settimane. L’allenatore dei lariani Cesc Fabregas sarà obbligato ad affidarsi ad Anastasios Douvikas come terminale offensivo nelle prossime gare e con il club del presidente Suwarso che dopo il pesante ko di San Siro andrà a far visita alla Roma lunedì prossimo prima dell’ultima giornata del 2025 contro il Lecce, sempre lontano dal Sinigaglia.

Como, Morata infortunato contro l’Inter: promessa ai tifosi

Con un lungo post su Instagram, Alvaro Morata, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Como: “Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile… per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno”.

Alice Campello rompe il silenzio sulla crisi con lo spagnolo

L’influencer, moglie dell’attaccante spagnolo, ha recentemente postato alcune foto in Spagna durante una festa di matrimonio e in tanti hanno evidenziato l’assenza del marito con un eloquente “Morata NOT FOUND!!“. Non si è fatta attendere la replica di Alice Campello che ha così sbottato: “A prescindere da tutto… prima di scrivere questo commento inutile… controlla se c’erano partite ieri… e ehi… partita FOUND. Che stiamo bene o stiamo male Morata sarebbe stato not found comunque”, visto e considerato che l’attaccante del Como era impegnato con la squadra nel 4-0 con cui è terminata la sfida contro l’Inter.