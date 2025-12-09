Chi è Giovanni Daffara, il portiere del futuro della Juventus: miracoli ad Avellino

Nel match pareggiato 1-1 dall’Avellino contro il Venezia, il protagonista assoluto della sfida è stato Giovanni Daffara, giovane portiere di proprietà della Juventus. Ed anche il tecnico lagunare Stroppa ne è rimasto impressionato

“Non esagero quando dico che non abbiamo concesso nulla. Forse c’è un santo da aggiungere ad Avellino, Daffara ha fatto delle parate incredibili”: così il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato al termine della sfida che i lagunari hanno pareggiato ieri contro l’Avellino. Il riferimento dell’allenatore è a Giovanni Daffara, portiere che sta giocando all’Avellino in prestito dalla Juventus. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sul futuro che potrebbe avere.

Chi è Giovanni Daffara, portiere del futuro della Juventus

Giovanni Daffara è un portiere italiano classe 2004, che a 20 anni (ne ha da poco compiuti 21) ha lasciato la Juventus per andare a farsi le ossa in Serie B, all’Avellino. Daffara è all’Avellino in prestito con diritto di riscatto, ma i bianconeri hanno mantenuto il contro-riscatto, segno che non vogliono perdere di vista il suo percorso.

Cresciuto nel settore giovanile bianconero, attirato l’attenzione degli osservatori senza però lasciarsi condizionare dalle etichette. Nonostante il soprannome ingombrante di “baby Buffon” che in molti si sono affrettati ad affibbiargli. Le due stagioni disputate con la formazione Next Gen ne hanno certificato la maturità: già al debutto in Serie C aveva mostrato un’innata sicurezza, mentre nell’ultimo campionato ha compiuto un ulteriore salto di qualità, tanto da guadagnarsi la convocazione per il Mondiale per club con la prima squadra, un segnale forte della fiducia che la società ripone in lui.

Dalla Biellese al Mondiale per Club: il percorso di Daffara alla Juventus

Per la tournée americana, Tudor ha scelto di portarlo insieme a Giovanni Garofani per completare il reparto dei portieri, affiancando Di Gregorio e Pinsoglio in attesa del recupero di Perin. Individuato a 15 anni dagli osservatori guidati da Luigi Milani quando giocava nella Biellese, colpì subito per fisicità e istinto. Da allora, tra allenamenti quotidiani a Vinovo e un sostegno familiare costante, ha scalato tutte le categorie del settore giovanile con regolarità, migliorando stagione dopo stagione.

Oltre all’imponente statura di 194 centimetri, che gli consente di dominare nelle uscite, Daffara ha affinato la rapidità tra i pali e le capacità tecniche, diventando un portiere moderno e più completo. Nonostante la giovane età, ha già accumulato più di ottanta presenze tra i professionisti, molte delle quali concluse senza subire gol. Nella scorsa stagione è stato uno dei punti fermi della Next Gen, particolarmente determinante nei momenti più complicati del gruppo di Brambilla.